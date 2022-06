Mit ihren Äußerungen zur Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen 2020 hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Rechte der AfD verletzt. Das stellte das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil fest.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat zugunsten einer Klage der AfD entschieden. Mit ihrer Kritik an der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich Wahl in Thüringen hat sie die Rechte der rechtspopulistischen Partei verletzt, so die obersten Richter.

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich auf einer Auslandsreise im Februar 2020 in Südafrika kritisch zum Ministerpräsidentenwahl in Thüringen geäußert. Kemmerich hatte Stimmen von CDU und AfD bekommen.

Merkel sagte, dass die Wahl mit einer Grundüberzeugung für die CDU und für sie selbst gebrochen habe, nämlich keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD zu gewinnen. Die CDU solle sich nicht an einer Regierung Kemmerich beteiligen, forderte sie. Nach Auffassung der AfD verletzte Merkel damit ihre Neutralitätspflicht und so das Recht der Partei auf Chancengleichheit.