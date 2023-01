Der CDU-Bundestagsabgeordnete Gero Storjohann ist tot. Er verstarb nach langer intensivmedizinischer Behandlung im Kreis seiner Familie. Im Februar wäre er 65 Jahre alt geworden.

Der langjährige Bundestagsabgeordnete und CDU-Politiker Gero Storjohann ist tot. Er starb im Alter von 64 Jahren am Sonntag nach langer intensivmedizinischer Behandlung in Folge einer schweren Erkrankung, wie sein Büro mitteilte. Am 12. Februar wäre der Parlamentarier 65 Jahre alt geworden.

Storjohann hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Söhne. "Wir trauern mit Ehefrau Maren Storjohann und den 3 Söhnen Philipp, Alexander und Ferdinand", schreibt sein Team auf Twitter.

CDU-Chef Friedrich Merz schreibt ebenfalls auf Twitter: "Nach längerer schwerer Krankheit ist heute unser Parlamentskollege und Freund Gero Storjohann verstorben. Wir trauern mit seiner Familie und seinen Freunden. Wir werden ihm in der CDU/CSU-Fraktion ein ehrendes Andenken bewahren. Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen."

Gero Storjohann saß seit 2002 im Bundestag

"Wir sind alle sehr traurig. Gero Storjohann wurde immer noch intensivmedizinisch betreut und starb im Kreise seiner Familie", sagte der Landtagsabgeordnete Ole Christopher Plambeck, der das Amt des CDU-Kreisvorsitzenden 2021 von Storjohann übernommen hatte, laut "Lübecker Nachrichten". Storjohann hatte dieses Amt in den 24 Jahren davor inne.

Storjohann saß seit 2002 im Bundestag und vertrat den Wahlkreis Segeberg – Stormarn Mitte.

Mit 18 Jahren trat er 1975 der Jungen Union bei, wenige Jahre darauf in die CDU. 1994 zog er dann in den Landtag von Schleswig-Holstein ein, wo er wohnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion wurde.

Storjohann setzte sich für Verkehrssicherheit und Radverkehr ein

Im Bundestag arbeitete er für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Schleswig-Holstein und setzte sich als leidenschaftlicher Fahrradfahrer für die Verkehrssicherheit und die Förderung des Radverkehrs ein. Zudem war er im Petitionsausschuss tätig, wodurch er Mitglied im Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war.

"Es war ihm in seiner fast 20-jährigen Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter ein echtes Anliegen, das durch die Verfassung verbriefte Petitionsrecht mit Leben zu füllen und sich der Sorgen der Bürger mit Ernsthaftigkeit zu widmen", schreibt sein Büro.

Zudem war Strojohann seit 2018 Vorsitzender der Deutsch-Österreichischen Parlamentariergruppe.

Über den Gesundheitszustand Storjohanns war in den letzten Monaten spekuliert worden, wie die "Lübecker Nachrichten" schreiben. Demnach sei bekannt gewesen, dass er sich seit April 2022 in intensivmedizinischer Behandlung befand. Welche Erkrankung Storjohann hatte, war zunächst nicht bekannt.

Nach seinem Tod rückt die nächste Person auf der CDU-Landesliste für seinen Sitz im Bundestag nach. Dies wäre Melanie Bernstein, so die "Lübecker Nachrichten".

Quellen: Büro Gero Storjohann, Deutscher Bundestag, Twitter, "Lübecker Nachrichten", "Hamburger Abendblatt"