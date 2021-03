Die CDU ist der große Verlierer der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat das schlechte Abschneiden seiner Partei mit der Lage in den Ländern und der Maskenaffäre der Union begründet."Das ist heute kein guter Wahlabend für die CDU", räumte Ziemiak am Sonntag in Berlin nach den schweren Verlusten der CDU ein. Es habe keine Wechselstimmung gegeben. In der Krise vertrauten die Menschen den Regierenden und den Regierungschefs. Insbesondere in Baden-Württemberg sei es ein ganz persönlicher Sieg von Winfried Kretschmann gewesen.Das wirklich unanständige Verhalten und die Schamlosigkeit einzelner Abgeordneter habe zudem dafür gesorgt, dass den Wahlkämpfern ein straffer Wind ins Gesicht geblasen habe, sagte Ziemiak.Zudem wachse in der Bevölkerung Unmut, Unverständnis und Ungeduld über das Corona-Krisenmanagement.Für die Bundestagswahl sagte Ziemiak einen harten Wahlkampf voraus, bei dem die CDU für eine bürgerliche Koalition der Mitte kämpfen werde.Für die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder spiele der Wahlausgang keine Rolle. Die Parteivorsitzenden würden zwischen Ostern und Pfingsten darüber miteinander sprechen.

Zwei Wahlen, zwei Pleiten – CDU-Chef Laschet hat sich den Start ins Superwahljahr 2021 sicher anders vorgestellt. Am Tag danach geht er erst mal zur Offensive über. Es trifft den Koalitionspartner SPD und dessen Kanzlerkandidaten.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat den Koalitionspartner SPD zu mehr Disziplin im Kabinett aufgefordert und insbesondere Bundesfinanzminister Olaf Scholz scharf kritisiert. Er erwarte, "dass jeder Minister sich um sein Ressort kümmert", sagte Laschet am Montag in Berlin nach Beratungen der CDU-Spitze. Der Finanzminister habe genug zu tun mit der Finanzaufsicht. "Er muss nicht ankündigen, dass in den nächsten Wochen zehn Millionen Impfdosen auf seine Veranlassung hier ankommen. Es entspricht nicht der Realität. Es verunsichert die Menschen."

SPD-Kanzlerkandidat Scholz hatte kürzlich im ZDF gesagt: "Wir müssen jede Woche Millionen impfen, im März schon am Ende des Monats. (...) Es wird bis zu zehn Millionen Impfungen pro Woche geben."

CDU-Parteichef Laschet "enttäuscht" von Wahlergebnis

Laschet nannte das Ergebnis der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag "für die CDU enttäuschend". Er führte dies unter anderem auf den Amtsbonus von Regierungschefs gerade in Krisenzeiten zurück. Positiv sei, dass die Rechtspopulisten in beiden Ländern verloren hätten. "Die AfD ist auf sinkendem Ast. Und wir wollen diesen Prozess noch verstärken in den nächsten Monaten."

Bei den Landtagswahlen am Sonntag hatten sich die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz klar als stärkste Kraft behauptet. Die CDU schnitt dagegen jeweils so schlecht ab wie nie. In beiden Ländern könnten SPD, FDP und Grüne nun Ampel-Bündnisse schmieden - und die CDU als je zweitstärkste Kraft außen vor lassen.

Gefragt nach einer möglichen Ampel-Koalition im Bund nach der Bundestagswahl im Herbst sagte der CDU-Chef: "Ich glaube nicht, dass die Parteien mit der Idee "Eine Ampel soll Deutschland regieren" in den Wahlkampf ziehen. Die SPD vielleicht, weil es die derzeit einzige Hoffnung ist. Aber ich glaube nicht, dass das das Hauptziel von Grünen und FDP ist." Für die CDU komme es darauf an, so stark zu werden, "dass wir auf die nächste Regierungsbildung Einfluss haben".

Die Wahlergebnisse vom Sonntag hätten keinen Einfluss auf die Frage der Kanzlerkandidatur, sagte Laschet. Da sei er sich mit CSU-Chef Markus Söder einig. Es bleibe auch beim Zeitplan, diese Frage zwischen Ostern und Pfingsten zu klären. "Daran hat sich nichts geändert. Zwischen Ostern und Pfingsten heißt aber nicht Pfingstsonntag abends. Das könnte theoretisch Ostermontag morgens sein. Oder dienstags, oder mittwochs oder donnerstags."

Laschet machte deutlich, dass er im Fall einer Kanzlerkandidatur sein Amt als NRW-Regierungschef nicht aufgeben würde. Kanzlerkandidaten seien in Deutschland sehr häufig Ministerpräsidenten gewesen, sagte er. "Diese Staatspraxis (...) wird auch in diesem Wahljahr 2021 so für mich gelten."

Der CDU-Vorsitzende kündigte an, dass Ende März die Erarbeitung des Wahlprogramms der Union "in einem offenen Beteiligungsprozess" beginnen werde. Am 26. März werde es ein Treffen aller Kreisvorsitzenden der CDU Deutschlands geben. Am 29. März werde er mit den ostdeutschen Landesverbänden, Ministerpräsidenten und Fraktionschef zusammenkommen.