Friedrich Merz hat sich das Schlüsselbein gebrochen und musste operiert werden. Der CDU-Chef sei im Urlaub gestürzt, teilte sein Sprecher mit.

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich im Urlaub in Bayern am Donnerstag das Schlüsselbein gebrochen und musste deswegen am Freitagmorgen operiert werden. Das teilte ein Sprecher von Merz via Twitter mit. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet. Der 66-Jährige befinde sich bereits auf dem Weg der Genesung, so der Sprecher weiter.

Schlüsselbeinbrüche entstehen oft beim Sturz auf den ausgestreckten Arm, etwa beim Ski- oder Fahrradfahren. Der vollständige Genesungsprozess dauert oft mehrere Wochen. Betroffene haben meist lange Probleme damit, den Arm wieder schmerzfrei zu bewegen.