HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. Reuters Reporter, Andreas Rinke: "Sie haben am Montag gesagt, dass der bisherige Zeitplan nach Ihrem angekündigten Rückzug vom CDU-Parteiamt bleiben soll. Viele Unionspolitiker drücken dennoch aufs Tempo. Ist dieser Zeitplan bis Dezember und dem regulären Parteitag noch zu halten? Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende: Zuerst einmal bleibt es dabei, dass wir am Ende dieses Jahres das Gesamtpaket stehen haben müssen, das heißt die personelle Entscheidung, das Programm und auch die organisatorische Vorbereitung. Wir werden jetzt nächste Woche in den Prozess um die Personalentscheidung starten. Ich habe diejenigen, die im Moment in Rede stehen, zu Gesprächen eingeladen, zu Einzelgesprächen. Nun werden nur Männer gehandelt als Kandidat. Ist das das Ende der Phase, wo starke Frauen die CDU maßgeblich mitprägen? Das sind im Moment mal drei Namen, die in der Öffentlichkeit genannt werden. Ob noch weitere dazukommen und welches Geschlecht sie haben, das kann man dann möglicherweise sehen. CSU-Generalsekretär Markus Blume hat eine neue Variante ins Spiel gebracht. Er sagt nämlich, man könne die Entscheidung über den CDU-Vorsitzenden und die Kanzlerkandidatur trennen. CSU-Vorsitz, schnell entscheiden. Bei Kanzlerkandidatur könne man sich Zeit lassen. Sehen Sie das auch so? Ich habe ganz deutlich gesagt, dass ich am Ende dieses Prozesses den Parteivorsitz auch abgeben werde, weil aus meiner Sicht Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in eine Hand gehören. Deswegen sind beide Fragen auch miteinander verknüpft. Nun sagen einige Beobachter, dass die Gefahr für die große Koalition gestiegen ist, dass sie möglicherweise doch vor September 2021 zerbricht. Droht nicht mehr Instabilität in der Großen Koalition? Zuerst einmal haben wir für diese Legislaturperiode festgemacht, dass es diese Trennung zurzeit gibt im Parteivorsitz und in der Kanzlerschaft. Aber wir treffen jetzt eine Entscheidung, die für die CDU wichtig ist, mit der wir dann auch in den nächsten Wahlkampf gehen. Und was immer die SPD dann daraus für sich zieht, ist deren Angelegenheit. Sie haben mal selber darauf verwiesen, dass die Spannungen innerhalb der CDU relativ groß sind. Es gibt Debatten über Abgrenzung nach rechts und links. Wir haben im nächsten Jahr noch eine Wahl in Sachsen-Anhalt. Fürchten Sie, dass diese Querelen weiter anhalten werden? Also zuerst einmal sehen wir Fliehkräfte in der Gesellschaft, und die machen natürlich auch vor einer Volkspartei nicht halt. Ich wehre mich dagegen, den Eindruck zu erwecken, dass die Verbände in einer besonderen Art und Weise dort positioniert sind. Fakt ist, dass wir gerade in den ostdeutschen Bundesländern die AfD in einer ganz anderen Stärke erleben. Aber wichtig ist, dass die CDU immer eine Partei der Mitte war. Sie hat eine ganz klare Beschlusslage. Sie hatten gesagt, als CDU-Chefin könnten Sie der Verteidigungspolitik besonderes Gewicht geben. Wenn Sie dann nicht mehr CDU-Chefin sind, aber Verteidigungsministerin bleiben: Gilt diese Argumentation nicht mehr? Wir haben viele Initiativen angestoßen. Vieles, was umgesetzt worden ist, wie zum Beispiel das Bahnfahren, ging natürlich auch besser mit der Position aus der Parteivorsitzenden. Und ich werde mich als Verteidigungsministerin weiter darauf konzentrieren, dass die Abläufe innerhalb der Bundeswehr so sind, dass wir mit dem Geld, das kommt, auch das Vernünftige machen, damit die Soldatinnen und Soldaten gut ausgestattet sind."