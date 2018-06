(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) SPD-VORSITZENDEN ANDREA NAHLES AM MONTAG IN BERLIN: "Ich kann nur sagen, dass wir das jetzt in den letzten Wochen erlebt haben. Gerade in den letzten Tagen dem Ansehen der Politik in Deutschland geschadet hat. Und vor allem auch dem Ansehen Deutschlands in Europa geschadet hat. Ich kann deswegen nur sagen, dass eine Einigung zwischen CDU und CSU keinen Automatismus für die Zustimmung der SPD bedeutet. Deswegen rufe ich den Koalitionsausschuss an. Noch vor dem Europäischen Rat am 28. und 29. Juni." FDP-GENERALSEKRETÄRIN NICOLA BEER AM MONTAG IN BERLIN: "Was uns beunruhigt, ist, dass offensichtlich die Regierungskrise nur vertagt ist auf den 1. Juli. Denn wenn man heute hört, dass der Innenminister sagt, ich bin gewappnet, es soll dann losgehen, und gleichzeitig die Kanzlerin dem Innenminister und der CSU mit ihrer Richtlinienkompetenz droht, dann werden wir genau dieses Theaterstück offensichtlich in zwei Wochen wieder erleben müssen, wenn die Kanzlerin nicht genügend Verhandlungsgeschick auf der europäischen Ebene haben sollte, um hier Abhilfe zu schaffen." ROBERT HABECK, CO-VORSITZENDER DER GRÜNEN IN BERLIN: "Wir sehen außerdem, dass die CSU nicht ein Thema versucht zu verändern, wie es den Anschein manchmal zu geben scheint, sondern tatsächlich versucht, den gesamten politischen Diskurs zu verrücken und zu verschieben." ANNALENA BAERBOCK, CO-VORSITZENDE DER GRÜNEN IN BERLIN: "Und dass das ein Desaster ist, ist aus unserer Sicht so, weil die CSU mit diesem agieren eine Unsicherheit in diesem Land schafft, die es auf der Grundlage dessen, was hier eigentlich diskutiert wurde, überhaupt nicht gibt. Wir haben an den Grenzen in Passau pro Tag fünf Menschen, die Asyl beantragen. Und zugleich wird durch die Frage "Haben wir eigentlich in zwei Wochen noch eine Bundesregierung?" dieses Land in eine Unsicherheit versetzt, die unserer Demokratie wirklich einen erheblichen Schaden mit sich bringt, und die brandgefährlich ist. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa."