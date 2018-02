CDU-Generalsekretär Peter Tauber werde seine Reha unterbrechen, um am Montag in den Parteigremien seinen Rückzug zu verkünden, hieß es am Sonntag. Es habe für ihn seit langem festgestanden, diesen Schritt im Zusammenhang mit einer Regierungsbildung zu vollziehen. Tauber hatte an den Sondierungsgesprächen schon bei den Jamaika-Parteien und dann auch den Groko-Koalitionsverhandlungen wegen einer langwierigen Erkrankung nicht teilnehmen können. Nun wolle er den Weg freimachen, dass bereits auf dem Sonderparteitag am 26. Februar ein neuer Generalsekretär gewählt werden könne, hieß es. Tauber galt vor allem in konservativen CDU-Kreisen als umstritten und unter anderem zu liberal. Einer seiner Hauptaufgaben als Generalsekretär war die Modernisierung der Kommunikationswege in der Partei. Mit dem angekündigten Rückzug von Tauber bekommt Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mehr Spielraum für eine personelle Neuaufstellung. Sie hatte eine Liste der CDU-Minister noch vor dem Sonderparteitag versprochen.