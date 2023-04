von Johanna Jürgens Joe Chialo ist die Zukunftshoffnung der CDU: Cooler, charismatischer, städtischer als der Rest der Partei – und womöglich Berlins neuer Mann für die Kultur. Es wäre der vorläufige Höhepunkt einer ungewöhnlichen Karriere. Wer ist Joe Chialo? Und was hat er vor?

Joe Chialo war schön öfter mal kurz davor. In den 80ern, damals war er begeisterter Fußballer, sprach ihn Trainerlegende Holger Osieck an. Er sah in ihm ein Nachwuchstalent, wollte ihn in die U-16-Nationalmannschaft holen, aber der junge Tansanier hatte keinen deutschen Pass. Chialo blieb beim TuRa Hennef. Viele Jahre später war es Armin Laschet, der Chialos politisches Potenzial erkannte und ihn als Kultur- und Innovationsbeauftragten in sein Schattenkabinett holte. Wie diese Geschichte ausging, ist allgemein bekannt.