von Eugen Epp Ein Besuch von NRW-Agrarministerin Silke Gorißen (CDU) in der Mensa der Uni Bonn sorgte in den eigenen Reihen für Kritik: Dort läuft gerade ein Veggie-Monat. Intern äußerte sich die Ministerin zu ihrem eigenen Fleischkonsum.

Die Universität Bonn führt einen Veggie-Monat durch: Die fünf Mensen geben vorübergehend nur vegane und vegetarische Gerichte aus. Auch Silke Gorißen (CDU), Agrarministerin in Nordrhein-Westfalen, besuchte eine Mensa ihrer früheren Alma Mater, informierte sich über die Aktion und probierte selbst die fleischlosen Cannelloni.

"Wer sich gesund und nachhaltig ernährt, hilft auch beim Klimaschutz. Dabei sollte jeder Mensch selbst entscheiden, inwieweit er sich ausschließlich fleischlos ernährt", erklärte die CDU-Politikerin. Doch einigen in ihrer Partei schmeckte ihre Teilnahme an der Aktion offenbar überhaupt nicht. Wie die "Welt" berichtet, sah sich Gorißen anschließend scharfer Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt. In internen Chatgruppen sollen Parteikolleg:innen über sie hergezogen sein, auch aus der Landwirtschaft gab es unzufriedene Stimmen.

CDU-Agrarministerin: "Für mich gehört Fleisch zur Ernährung dazu"

Offenbar störten sich viele daran, dass die Ministerin als CDU-Politikerin eine Kampagne unterstützte, die zu weniger Fleischverzehr aufrief. Außerdem hatte Gorißen selbst bei dem Termin in Bonn die Hoffnung geäußert, dass sich in Zukunft "mehr junge Menschen für eine gesunde und nachhaltige Ernährung begeistern".

Käse, Wein und Co. Achtung: Diese Lebensmittel sind nicht (immer) vegan oder vegetarisch – obwohl viele es glauben 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Parmesan Parmesan enthält tierische Milch und ist aus diesem Grund ohnehin nicht vegan. Doch der Käse ist genau genommen auch für Vegetarier nicht geeignet. Bei der Herstellung wird Lab aus dem Magen junger, geschlachteter Kälber verwendet. Vegetarischen Parmesan gibt es nicht, da der Name geschützt ist. Vegetarische Alternativen sind stattdessen unter anderen Namen verfügbar, zum Beispiel Montello. Mehr

Gorißen sah sich laut "Welt" so unter Druck, dass sie sich mit einer Erklärung gegen die Vorwürfe zur Wehr setzte. Jeder Mensch könne für sich entscheiden, ob er oder sie kein Fleisch essen wolle. Außerdem sah sich die Politikerin dazu genötigt, sich selbst zu ihrem Fleischkonsum zu bekennen. Wie die "Welt" zitiert, habe Gorißen klargemacht, "dass ich selber zu den Menschen gehöre, die regelmäßig Fleisch essen. Für mich gehört Fleisch zur Ernährung dazu."

In Deutschland ordneten sich im vergangenen Jahr fast acht Millionen Menschen als Vegetarier ein, etwa 1,5 Millionen Menschen als Veganer. Häufige Gründe für diese Entscheidung sind das Tierwohl, gesundheitliche Aspekte sowie die Umwelt- und Klimabelastung durch die industrielle Tierhaltung.

Quellen: "Welt" / "General-Anzeiger" / Statista

Sehen Sie im Video: Vegetarier und Veganer haben es in Deutschland nicht leicht. Der Grund: die Speisekarten mancher Restaurants. Doch die dreisten "Angebote" gibt es nicht nur in der Gastronomie.