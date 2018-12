Die letzten Vorbereitungen auf den CDU-Parteitag 2018 in Hamburg gehen zu Ende. Am Abend vor dem Beginn der Veranstaltung mit 1001 Delegierten berichtet stern-Reporter Tilman Gerwien aus der Messehalle, in der sich der Machtkampf zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz entscheidet. Mit der Wahl des neuen Parteivorsitzes neigt sich auch die Ära Angela Merkel in der CDU dem Ende entgegen. Wie weit die Vorbereitungen in der Halle sind, was für den ersten Tag des Parteitages auf dem Programm steht und warum mit hoch emotionalen Momenten zu rechnen ist, sagt stern-Reporter Gerwien im Video. Auch in den kommenden Tagen sind stern-Reporter vor Ort und berichten über alle wichtigen Ereignisse beim CDU-Parteitag.