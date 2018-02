Die CDU hat grünes Licht für eine weitere große Koalition gegeben. Die rund 1.000 Delegierten stimmten am Montag in Berlin mit großer Mehrheit für das Vertragswerk, auf das sich Union und SPD vor drei Wochen geeinigt hatten. Es gab 27 Nein-Stimmen. Für diese Annahme hatte auch Parteichefin Angela Merkel zuvor in ihrer rund einstündigen Rede geworben. In der Vereinbarung würden zentrale Anliegen des eigenen Wahlprogramms durchgesetzt, so die Kanzlerin. Die CDU müsse fünf Monate nach der Bundestagswahl den Weg für eine "stabile, handlungsfähige Regierung" ebnen. O-Ton: "Schon die Überschrift des Koalitionsvertrages macht deutlich, dass dieser Vertrag die richtigen Antworten geben will und damit auch Schlussfolgerungen aus dem Wahlergebnis zieht: ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land." Merkel sagte eine programmatische Neuaufstellung der CDU für die nächsten Jahre zu und kritisierte die politische Debatte in Deutschland. "Selbstbezogenes Herummosern" habe dem Bild der Politik geschadet. Speziell das von Merkel aufgestellte, neue CDU-Personaltableau für die Regierungszeit stieß bei befragten Delegierten auf Zustimmung. O-Ton: "Ja, klar, Jens Spahn ist als Gesundheitspolitiker hoch akzeptiert und vor allen Dingen ist es ein Zeichen auch der Vielfalt für diese Partei. Und darum ist das gesamte Bundeskabinett eine schöne Zusammensetzung der ganzen Bandbreite der CDU in diesem Land." O-Ton: "Also ich bin positiv überrascht von der Führungsmannschaft, die jetzt aufgestellt wurde, eine gute Mischung aus erfahrenen Leuten und auch Hoffnungsträgern. Jens Spahn zum Beispiel mit unter 40 jetzt zum Minister, ich denke, das hat er sich auch gut verdient, erarbeitet. Und Julia Klöckner, ich denke, das passt ganz gut." Am Sonntag hat Merkel ihre Minister-Liste präsentiert. Mit dem 37-jährigen Jens Spahn als Gesundheitsminister nimmt sie auch einen ihrer Kritiker ins Kabinett auf. Julia Klöckner soll das Landwirtschaftsministerium leiten. Die SPD will am 4. März das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids bekanntgeben. Erst dann kann bei einer Zustimmung eine neue Bundesregierung gebildet werden.