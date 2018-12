Showdown der CDU in Hamburg: Wer tritt die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel an? Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn? Und geht auch der hessische Unternehmer Andreas Ritzenhoff ins Rennen?

An diesem Donnerstag, einen Tag vor dem CDU-Parteitag, kommen die Parteigremien in der Hansestadt ab 15 Uhr zu letzten Beratungen zusammen. Der zweitägige Parteitag beginnt am Freitagmorgen, Hauptpunkt auf der Tagesordnung ist die Neuwahl des Parteivorsitzes. 1001 Deligierte haben die Wahl.

Nach 18 Jahren will die bisherige CDU-Chefin Angela Merkel nicht noch einmal antreten.

Unser Nachrichten-Ticker hält Sie über die aktuellen Entwicklungen rund um den CDU-Parteitag auf dem Laufenden.

Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Deutschlandtrend: CDU-Mitglieder mehrheitlich für AKK (15.27 Uhr)

Merkel über Kampfabstimmung: "Das ist Demokratie pur" (14.37 Uhr)

Altmaier kritisiert Schäubles Empfehlung für Merz (9.46 Uhr)

Unternehmer könnte um CDU-Vorsitz mitmischen (6.33 Uhr)

Brinkhaus: Merkel soll Kanzlerin bleiben (5.06 Uhr)

Die Nachrichten zum CDU-Parteitag im stern-Ticker:

+++ 17.47 Uhr: Ablauf der Vorstandswahl: Fragen an die Kandidaten sind möglich +++

Laut CDU-Geschäftsführer wird die mit Spannung erwartete Vorstandswahl wie folgt ablaufen. Die Kandidaten stellen sich in Reden den Delegierten noch einmal vor. Auf Wunsch kann es anschließend jeweils Fragerunden geben. Als neuer CDU-Chef gewählt ist, wer im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen erhält. Ist das nicht der Fall gibt es im zweiten Wahlgang eine Stichwahl der beiden in der ersten Stimmabgabe besten Bewerber. Die geheime Wahl für die Delegierten wird durch mobile Wahlkabinen gesichert, so Schüler.

+++ 17.45 Uhr: Infos zum Programm des Parteitags: Merkels letzte Rede am Freitagvormittag +++

CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler gibt gerade einige Hinweise auf den absehbaren Ablauf des Parteitages, der ein bisher nicht gekanntes Interesse erfahre. Den 1001 Delegierten stehen nach Schülers Angaben 1600 Medienvertreter und 1700 Parteitagsgäste gegenüber. Vor dem Parteitag gibt es einen Gottesdienst im Hamburger Michel (8.30 Uhr), um 10.30 Uhr wird der Parteitag in der Messe eröffnet. Danach gebe es Gelegenheit, Anträge zu stellen - gegebenenfalls auch weitere Kandidaten für den Vorsitz ins Rennen zu bringen - und anschließend wird Angela Merkel ihre letzte Rede als CDU-Vorsitzende halten.

+++ 17.26 Uhr: Hallenrundgang mit Angela Merkel in parteieigenen Videobildern +++

Der Hallenrundgang mit Angela Merkel und Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler im Video bei https://t.co/oSHUCuyu6t! #cdupt18 #CDUVorsitz pic.twitter.com/zmfJCfWJYG — CDU Deutschlands (@CDU) December 6, 2018

+++ 16.30 Uhr: Alles parat für die Partei-Show, auf die ganz Deutschland blickt +++

Aufgeräumte Stimmung in der Hamburger Messe, wo morgen die neue CDU-Spitze gewählt und damit das Ende der Ära Merkel nach 18 Jahren eingeläutet wird. Die Kanzlerin ist hier, gut gelaunt, zu sehen im Gespräch mit einem der drei prominenten Bewerber um ihre Nachfolge an der CDU-Spitze: Gesundheitsminister Jens Spahn (re.) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (li., hinten).

+++ 14.57 Uhr: Merkel "dankbar" für ihre Zeit an der CDU-Parteispitze +++

Vor der Neuwahl des CDU-Vorsitzes hat sich Angela Merkel "dankbar" für ihre Zeit als Parteivorsitzende gezeigt. Sie sei "gespannt" auf die Wahl ihres Nachfolgers. "Das ist eine lange, lange Zeit und in dieser Zeit hat die CDU natürlich Höhen und Tiefen erlebt", sagte Merkel. "Aber sie hat auch die Bundestagswahl viermal so gestalten können, dass wir die Bundeskanzlerin stellen." Sie sei dankbar für diese Zeit und freue sich, noch weiter als Bundeskanzlerin arbeiten zu können. Jetzt sei aber der Zeitpunkt gekommen, die Vorbereitungen für die nächste Bundestagswahl zu treffen, sagte Merkel. "Das wird ein besonderer Parteitag sein, Wahlparteitage sind immer besondere Parteitage."

+++ 14.52 Uhr: CDU-Vize Volker Bouffier gegen Wahlempfehlungen +++

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Volker Bouffier hat sich vor der Entscheidung über die Nachfolge Angela Merkels an der Parteispitze gegen Wahlempfehlungen ausgesprochen. Er lehne das für sich ab, "weil ich Respekt vor den Delegierten habe", sagte der hessische Ministerpräsident vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Hamburg zur Vorbereitung des Bundesparteitags. Es gehe nicht nur darum, "dass wir morgen einen großen Parteitag beginnen und einen großen Wahltag haben". Die Frage sei vor allen Dingen, wie es dann weitergehe. "Nicht zuletzt ist das der Grund, warum ich mich nicht einreihen werde in den Kreis derer, die Empfehlungen abgeben."

+++ 14.37 Uhr: Merkel gespannt auf Abstimmung: "Das ist Demokratie pur" +++

Kanzlerin Angela Merkel hat sich vor der Kampfabstimmung über ihre Nachfolge als CDU-Vorsitzende gelassen gezeigt. Auf die 1001 Delegierten "kommt natürlich eine wichtige Aufgabe zu, damit auch die Weichen für die zukünftige Führungsmannschaft zu stellen", sagte Merkel bei ihrem traditionellen Rundgang durch die Halles des Parteitages, der am Freitagmorgen in Hamburg beginnt. Sie freue sich "auf den Tag morgen und bin wie alle anderen auch natürlich gespannt. Das ist Demokratie pur, wenn Auswahl besteht. Und den Rest werden die Delegierten entscheiden." Nach Informationen aus der Partei deutet sich zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz ein Kopf-an-Kopf-Rennen an.

+++ 10.29 Uhr: Seehofer traut sich keine Prognose für CDU-Wahl zu +++

Innenminister Horst Seehofer will keinen Tipp abgeben, wer das Rennen um den CDU-Vorsitz macht. "Ich traue mir trotz langer Tätigkeit in der Politik nicht zu, eine Prognose abzugeben", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. "Das ist eine der Personalentscheidungen, wo es einem objektiv - wenn man nicht Wahrsager sein will - unmöglich ist, das vorherzusagen."

+++ 10.23 Uhr? Kramp-Karrenbauer dringt vor CDU-Parteitag auf höheren Frauenanteil im Parlament +++

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer dringt darauf, das Problem der unterdurchschnittlichen Vertretung von Frauen im Bundestag anzugehen. In erster Linie seien hier aber die Parteien selbst gefordert, sagte Kramp-Karrenbauer der Zeitung "Die Welt". Der Frauenanteil im Bundestag war mit der Wahl 2017 auf nur noch 30,9 Prozent gesunken, zuvor waren es 36,3 Prozent. Bei der CDU/CSU sind nur 49 von 246 Abgeordneten weiblich, also nicht einmal 20 Prozent.

+++ 9.46 Uhr: Altmaier kritisiert Schäubles Empfehlung für Merz als Dammbruch +++

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Wahlempfehlung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble für Friedrich Merz als neuen CDU-Chef kritisiert. Er selbst habe seine Präferenz für Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bislang aus Respekt vor den Delegierten des CDU-Parteitags nicht öffentlich geäußert, sagte Altmaier der "Rheinischen Post". "Da Wolfgang Schäuble nun den Damm gebrochen hat, kann ich sagen: Ich bin überzeugt, dass wir mit Annegret Kramp-Karrenbauer die beste Chance haben, die CDU zu einen und Wahlen zu gewinnen."

+++ 9.19 Uhr: Kramp-Karrenbauer: CDU muss auch nach der Wahl geschlossen bleiben +++

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor einem Auseinanderdriften der Partei im Zuge der Vorsitzendenwahl an diesem Freitag gewarnt. "Wichtig ist - und das wissen, glaube ich, alle drei Kandidaten - dass die CDU auch nach der Wahl morgen geschlossen bleibt", sagte Kramp-Karrenbauer, die selbst kandidiert, im ZDF-"Morgenmagazin".

+++ 6.33 Uhr: Der vierte Kandidat? Unternehmer könnte um CDU-Vorsitz mitmischen +++

Drei Kandidaten sind bisher offiziell vorgeschlagen für den künftigen CDU-Vorsitz - es könnten aber noch mehr werden. Gute Chancen, auf dem Parteitag von einem Delegierten förmlich vorgeschlagen zu werden, rechnet sich der hessische Unternehmer Andreas Ritzenhoff (62) aus. "Ich bin zuversichtlich, dass mich ein Delegierter zur Wahl vorschlägt", sagte Ritzenhoff der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe mit Delegierten gesprochen." Ritzenhoff ist geschäftsführender Inhaber der Firma Seidel aus Marburg.

+++ 5.06 Uhr: Brinkhaus: Wahlperiode mit Merkel als Kanzlerin zu Ende führen +++

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich vor dem CDU-Parteitag energisch gegen Spekulationen über eine vorgezogene Neuwahl mit einem Wechsel im Kanzleramt gewandt. "Die Wähler haben bei der Bundestagswahl 2017 der Union und Angela Merkel als Spitzenkandidatin den Regierungsauftrag für die gesamte Wahlperiode erteilt", sagte Brinkhaus der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir haben diese Aufgabe zu erfüllen. Darauf müssen wir uns konzentrieren."

+++ 5.05 Uhr: Laschet: Alles tun, um Spaltung der CDU zu verhindern +++

Nordrhein-Westfahlens Ministerpräsident und CDU-Vizechef Armin Laschet hat angesichts der Kampfkandidatur um den Parteivorsitz vor einer Spaltung der CDU gewarnt. "Wir müssen auch alles tun, dass es dazu nicht kommt. Entscheidend für den Zusammenhalt der CDU ist die Zeit nach der Vorsitzendenwahl", sagte Laschet dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es wird nur einen Sieger oder eine Siegerin geben. Ich wünsche mir aber, dass alle drei sichtbar bleiben."