Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

JU-Chef Ziemiak soll CDU-Generalsekretär werden (8.59 Uhr)

Spekulationen über neuen CDU-Generalsekretär? (5.34 Uhr)

SPD pocht auf Koalitionsvertrag (5.05 Uhr)

Brinkhaus ruft CDU zu Einigkeit auf (4.08 Uhr)

Alle Infos über den ersten Tag des CDU-Parteitags bekommen Sie hier.

Die Nachrichten zum CDU-Parteitag im stern-Ticker:

In Hamburg wird an diesem Samstag der CDU-Parteitag fortgesetzt. Unter anderem soll der Generalsekretär gewählt werden. Außerdem wird ein Leitantrag zur sozialen Marktwirtschaft beraten. Am Freitag hatten die Delegierten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Parteichefin und damit Nachfolgerin von Kanzlerin Angela Merkel gewählt. Verfolgen Sie den Parteitag im stern-Ticker.

+++ 10.13 Kramp-Karrenbauer bestätigt: Ziemiak soll neuer CDU-Generalsekretär werden +++

Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Vorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, als neuen Generalsekretär vorgeschlagen. In einer Rede auf dem CDU-Parteitag in Hamburg bat die Vorsitzende die Delegierten am Samstag um die Wahl Ziemiaks. Der 33-Jährige sei mit seinem Profil geeignet, den anstehenden Erneuerungsprozess der Partei voranzutreiben.

+++ 8.59 Uhr: Presse: JU-Chef Ziemiak soll neuer CDU-Generalsekretär werden +++

Der Chef der Unions-Nachwuchsorganisation Junge Union, Paul Ziemiak, soll Generalsekretär der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Das berichten übereinstimmend die Nachrichtenagenturen dpa und AFP. Laut dpa will Kramp-Karrenbauer die Personalie ihres neuen Parteimanagers bereits am Vormittag den rund 1000 Delegierten präsentieren. Er könnte dann auch offiziell auf ihren Vorschlag hin gewählt werden. Ziemiak wäre Kramp-Karrenbauers direkter Nachfolger als Generalsekretär. Der 33-jährige Ziemiak gilt als Freund von Gesundheitsminister Jens Spahn, der im Rennen um den Vorsitz unterlegen war.

+++ 5.34 Uhr: Spannung vor Tag zwei: Wer wird neuer CDU-Generalsekretär? +++

Im Gespräch für diesen Posten ist der der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation Junge Union, Paul Ziemiak. Kramp-Karrenbauer könnte damit sowohl die Jungen in der Partei und auch konservative Kritiker der Politik der bisherigen Vorsitzenden Angela Merkel ansprechen. Auch der Name des sächsischen Abgeordneten Marco Wanderwitz wird genannt - vor den wichtigen Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen wäre das ebenfalls ein wichtiges Signal in den Osten der Republik. Kramp-Karrenbauer sprach am Abend vor den Delegierten von einem "historischen ersten Tag".

+++ 5.05 Uhr: SPD pocht nach CDU-Führungswechsel auf Koalitionsvertrag +++

Die SPD hat nach dem Führungswechsel an der CDU-Spitze von der Union Koalitionstreue eingefordert. Der Koalitionsvertrag gelte auch unter der neuen CDU-Vorsitzenden "ohne Wenn und Aber", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

+++ 4.08 Uhr: Brinkhaus ruft CDU nach Wahl Kramp-Karrenbauers zu Einigkeit auf +++

Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus hat die CDU nach der Wahl Kramp-Karrenbauers zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung aufgerufen. "Allen ist nach dieser Wahlentscheidung klar, dass die CDU nur stark ist, wenn alle Parteimitglieder und alle Parteiflügel an einem Strang ziehen", sagte der Christdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Dieser Wille ist so verbreitet, wie lange nicht."