Ziemiak zum neuen CDU-Generalsekretär gewählt (10.52 Uhr)

SPD pocht auf Koalitionsvertrag (5.05 Uhr)

Brinkhaus ruft CDU zu Einigkeit auf (4.08 Uhr)

In Hamburg wird an diesem Samstag der CDU-Parteitag fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht die Wahl des neuen Generalsekretärs. Außerdem wird ein Leitantrag zur sozialen Marktwirtschaft beraten. Am Freitag hatten die Delegierten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Parteichefin und damit Nachfolgerin von Kanzlerin Angela Merkel gewählt. Verfolgen Sie den Parteitag im stern-Ticker.

+++ 11.27 Uhr: Unionsfraktionsvize Linnemann ruft Merz zu weiterem Engagement in CDU auf +++

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann hat den bei der Wahl zum CDU-Parteivorsitz unterlegenen Friedrich Merz dringend aufgerufen, sich weiter für die Partei zu engagieren. "Lieber Friedrich, bleib' bitte bei uns", sagte Linnemann am Samstag beim Bundesparteitag in Hamburg. Merz werde vor allem im kommenden Jahr gebraucht, nicht nur bei der Europawahl, sondern auch bei den anstehenden Landtagswahlen. Linnemann hatte Merz als Kandidaten für den CDU-Vorsitz favorisiert.

Merz solle Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring bei der Landtagswahl unterstützen, damit dieser dort Ministerpräsident werde, sagte Linnemann weiter. Merz solle auch Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer unterstützen, damit er Ministerpräsident bleibe. "Wir brauchen alle, wir müssen den Laden zusammenhalten, verdammt nochmal", rief der als konservativ geltende Linnemann, der wie Merz und der dritte Kandidat Jens Spahn Nordrhein-Westfale ist.

+++10.52 Uhr: Ziemiak zum neuen Generalsekretär gewählt +++

Der bisherige Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, ist zum neuen CDU-Generalsekretär gewählt worden. Ziemiak erhielt am Samstag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg allerdings nur knapp 63 Prozent. Der 33-Jährige bezeichnete dies als "ehrliches Ergebnis", das für ihn ein Ansporn sei.

Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer schlug Ziemiak den Delegierten als ihren Nachfolger auf dem Posten vor. Er sei mit seinem Profil geeignet, den anstehenden Erneuerungsprozess der Partei voranzutreiben.

Kramp-Karrenbauer räumte ein, dass sie Ziemiak schon vor ihrer Wahl das Amt angeboten habe für den Fall, dass sie den Wettstreit um den Parteivorsitz gewinne. Demnach sagte Ziemiak ihr aber ab und begründete dies mit seiner Loyalität zu den beiden Gegenkandidaten Friedrich Merz und Jens Spahn, die wie er selbst aus Nordrhein-Westfalen stammen.

+++ 10.52 Uhr: Brinkhaus sieht Umweltpolitik als "Leerstelle" bei der Union +++

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die Umweltpolitik als "Leerstelle" im politischen Angebot der CDU bezeichnet. Diese müsse gefüllt werden, sagte Brinkhaus am Samstag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg. In den vergangenen Jahren habe die Umweltpolitik in Deutschland zehn Elemente gehabt: "Neunmal verbieten und einmal regenerative Energien."

Da könne die Union mehr leisten, sagte der CDU-Politiker. Es müssten die Ökologie und die Marktwirtschaft miteinander versöhnt werden, damit es eine "soziale ökologische Marktwirtschaft" in Deutschland gebe. "Und das bedeutet, dass Umweltpolitik keine Verbotspolitik ist, sondern dass Umweltpolitik eine Marktpolitik ist, dass Umweltpolitik eine Innovationspolitik ist."

+++ 10.13 Kramp-Karrenbauer bestätigt: Ziemiak soll neuer CDU-Generalsekretär werden +++

Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Vorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, als neuen Generalsekretär vorgeschlagen. In einer Rede auf dem CDU-Parteitag in Hamburg bat die Vorsitzende die Delegierten am Samstag um die Wahl Ziemiaks. Der 33-Jährige sei mit seinem Profil geeignet, den anstehenden Erneuerungsprozess der Partei voranzutreiben.

+++ 8.59 Uhr: Presse: JU-Chef Ziemiak soll neuer CDU-Generalsekretär werden +++

Der Chef der Unions-Nachwuchsorganisation Junge Union, Paul Ziemiak, soll Generalsekretär der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Das berichten übereinstimmend die Nachrichtenagenturen dpa und AFP. Laut dpa will Kramp-Karrenbauer die Personalie ihres neuen Parteimanagers bereits am Vormittag den rund 1000 Delegierten präsentieren. Er könnte dann auch offiziell auf ihren Vorschlag hin gewählt werden. Ziemiak wäre Kramp-Karrenbauers direkter Nachfolger als Generalsekretär. Der 33-jährige Ziemiak gilt als Freund von Gesundheitsminister Jens Spahn, der im Rennen um den Vorsitz unterlegen war.

+++ 5.34 Uhr: Spannung vor Tag zwei: Wer wird neuer CDU-Generalsekretär? +++

Im Gespräch für diesen Posten ist der der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation Junge Union, Paul Ziemiak. Kramp-Karrenbauer könnte damit sowohl die Jungen in der Partei und auch konservative Kritiker der Politik der bisherigen Vorsitzenden Angela Merkel ansprechen. Auch der Name des sächsischen Abgeordneten Marco Wanderwitz wird genannt - vor den wichtigen Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen wäre das ebenfalls ein wichtiges Signal in den Osten der Republik. Kramp-Karrenbauer sprach am Abend vor den Delegierten von einem "historischen ersten Tag".

+++ 5.05 Uhr: SPD pocht nach CDU-Führungswechsel auf Koalitionsvertrag +++

Die SPD hat nach dem Führungswechsel an der CDU-Spitze von der Union Koalitionstreue eingefordert. Der Koalitionsvertrag gelte auch unter der neuen CDU-Vorsitzenden "ohne Wenn und Aber", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

+++ 4.08 Uhr: Brinkhaus ruft CDU nach Wahl Kramp-Karrenbauers zu Einigkeit auf +++

Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus hat die CDU nach der Wahl Kramp-Karrenbauers zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung aufgerufen. "Allen ist nach dieser Wahlentscheidung klar, dass die CDU nur stark ist, wenn alle Parteimitglieder und alle Parteiflügel an einem Strang ziehen", sagte der Christdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Dieser Wille ist so verbreitet, wie lange nicht."