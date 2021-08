Die Bilder, die Unionskanzlerkandidat Armin Laschet zum Auftakt seiner Wahlkampftour lieferte, werden in den kommenden Wochen wohl noch öfter benutzt. In Frankfurt am Main besuchte er einen Boxclub für Jugendliche und stieg in den Ring. Mögliche Botschaften: Laschet kann austeilen, Laschet kann einstecken, Laschet kann kämpfen. Aber auch möglich: Laschet hängt in den Seilen, Laschet geht k.o.CDU unter Laschet nur knapp vorneAngesichts schwacher Umfragewerte fordern führende CDU -Politiker mehr Schwung im Wahlkampf der eigenen Partei. Unter anderem meldete sich hier Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zu Wort. Er wolle liefern, sagte Laschet: "Das ist doch der richtige Ort, denn hier wird geboxt, hier wird gekämpft. Und klar ist, die CDU wird in diesem Wahlkampf kämpfen. Es geht um viel. Und da kann man beim Boxen, möglichst mit klaren Regeln, mit fairen Regeln, aber doch mit Engagement, eine ganze Menge lernen." In einer aktuellen Forsa-Umfrag zur Bundestagswahl kommen CDU und CSU nur noch auf 23 Prozent und verlieren damit im Vergleich zur Vorwoche drei Prozentpunkte. Die Union liegt damit nur noch knapp vor den Grünen, die auf 20 Prozent kommen. Die SPD legt nach der selben Umfrage dagegen drei Prozentpunkte zu und erreicht 19 Prozent. Laschet selbst kam in der Umfrage nur noch auf zwölf Prozent Zustimmung.