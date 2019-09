Erleichterung und Jubel auf der Wahlparty der CDU in Sachsen. Die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer musste zwar deutliche Verluste hinnehmen, bleibt aber stärkste Kraft im Lande. Den Hochrechnungen zufolge kommt die CDU in Sachsen auf rund 32 Prozent. "Das freundliche Sachsen habe gewonnen", sagte Kretschmer. "Danke allen Menschen, die in diesem Land gemerkt haben, diesmal geht es wirklich um eine ganz besondere Wahl. Und wir kämpfen gemeinsam dafür. Wir wissen, dass es darauf ankommt, wer wird stärkste Kraft, wer hat den Regierungsauftrag, wer stellt den Landtagspräsidenten. Das ist gelungen und das ist ein wirklich guter Tag für unser Land." Lauter Jubel auch bei der Wahlparty der AfD. Die Partei kam den Hochrechnungen zufolge auf über 27 Prozent, wurde zweitstärkste Kraft und erreichte damit ihr bestes Ergebnis überhaupt bei einer Landtagswahl. AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban gab sich kämpferisch. "Liebe Freunde, heute ist ein historischer Tag. Unsere junge Partei, uns gibt es erst sechs Jahre, hat die CDU-Hochburg Sachsen ins Wanken gebraucht. Die höchsten Zuwächse von allen Parteien. Die AfD ist heute Abend der Wahlsieger." Auch die sächsischen Grünen hatten am Sonntagabend allen Grund zum Jubeln. Die Partei konnte deutlich zulegen und kam in den Hochrechnungen auf Werte von über 8 Prozent. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Kathrin Göring-Eckardt zeigte sich zufrieden: "Na, das ist das stärkste Ergebnis, das wir je hatten in Sachsen. Wir haben bei diesem Wahlkampf einen extremen Rückenwind erlebt für die Klimakrise und deren Bewältigung im Klimaschutz. Und vor allem auch, dass wir für den Zusammenhalt der Gesellschaft stehen. Und gegen alle Leute, die spalten wollen, die Hass und Hetze verbreiten, aufgestanden sind." Enttäuschung dagegen bei der SPD. Die Sozialdemokraten landeten noch hinter der Linkspartei, die auf über 10 Prozent kam, und den Grünen. SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig: "Ich bleibe aber dabei, ich gehe mit Zuversicht nicht nur in den Wahlkampf, sondern auch in die nächsten Wochen. Weil wir dürfen eben nicht nur an heute denken, sondern wie es weitergeht. Und von daher darf man traurig sein mal kurz, aber dann geht es mit Zuversicht weiter." Die FDP scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Ministerpräsident Kretschmer erwartet nun eine schwierige Regierungsbildung. Denkbar wäre eine Koalition mit SPD und Grünen. Die AfD soll nach Aussage aller Politiker der anderen Parteien nicht an einer Regierung beteiligt werden.