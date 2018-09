HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Generalsekretärin: "Es waren alle Mitglieder im Präsidium, die heute Morgen anwesend waren, der Meinung, dass die Entscheidung vom Dienstag ein Fehler war, der korrigiert werden musste. Insofern also auch volle Unterstützung der Parteivorsitzenden in diesem Punkt. Es waren alle Anwesenden im Präsidium ebenfalls der Auffassung, dass die jetzt gefundene Lösung sachgerecht und vertretbar ist. SCHNITT. Und ich glaube, dass es das richtige Zeichen an unsere Parteimitglieder und auch an die bundesdeutsche Öffentlichkeit war, im Übrigen aus meiner Sicht auch kein Zeichen der Schwäche sondern ein Zeichen der Stärke, dass die Parteivorsitzende heute auch hier dies beim Namen ganz deutlich genannt hat." O-Ton Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär: "Für uns im Parteivorstand war klar, dass das Ergebnis von gestern Abend ein akzeptables Ergebnis ist. Für uns als SPD war wichtig, dass Herr Maaßen nicht mehr Chef und Präsident des Bundesverfassungsschutzes ist. Hiermit konnten wir uns durchsetzen. Ich will noch einmal in Erinnerung rufen, Herr Maaßen hat nach den Ereignissen von Chemnitz sich daran beteiligt, rechte Verschwörungstheorien zu verbreiten. Er hat sich zum Stichwortgeber gemacht. Er hat sich auch mit seinen Äußerungen öffentlich gegen die Kanzlerin gestellt und war damit deutlich über seine Kompetenzen herausgeschnitten. Er war nicht mehr haltbar. Das haben wir als SPD deutlich gemacht. Und das ist jetzt auch das Ergebnis der Zusammenkunft in der Koalition. Wenn Herr Seehofer sich entscheidet, dass er an Herrn Maaßen festhält, dass er ihn in seinem engeren persönlichen Umfeld als Berater behalten will, dass er sich künftig von ihm beraten lassen will, dann ist das seine persönliche Entscheidung. Und Herr Seehofer wird sich sicherlich auch vor seinen Wählerinnen und Wählern für diese Entscheidung verantworten müssen."