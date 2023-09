Verwechslung: CDU zeigt in Imagefilm Gebäude aus Tiflis statt Reichstag aus Berlin

Die neue optische Offensive der CDU erlebt einen Dämpfer: In einem Imagevideo der Union ist statt des Reichstags ein Gebäude aus Georgien zu sehen. Politiker aus anderen Parteien spotten.

Große Überraschungen bietet das neue Video, das die CDU im Zuge ihrer neuen Imagekampagne veröffentlichte, auf den ersten Blick nicht. Auf einer Welle, die aus drei Balken besteht und das neue Logo der Partei darstellt, sind die Altkanzler:innen der Union von Konrad Adenauer bis Angela Merkel zu sehen, außerdem ein paar Schnipsel, die wohl konservativ und modern miteinander verbinden sollen.

So weit also das, was man von einer selbsternannten Volkspartei erwarten würde. Und natürlich darf auch der Reichstag als Symbol des politischen Zentrums der Bundesrepublik nicht fehlen. Doch wer genau hinschaut, wird doch noch stutzig: Der Reichstag sieht nämlich reichlich seltsam aus. Schon die Kuppel wirkt ungewöhnlich schmal. Tatsächlich ist der Union da ein böser Schnitzer unterlaufen.

CDU blamiert sich mit falschem Reichstag

Das Gebäude im Video ist nämlich keineswegs der Reichstag, in dem der Deutsche Bundestag beheimatet ist, sondern der ehemalige georgische Präsidentenpalast in Tiflis. Der besitzt zwar aufgrund seiner Glaskuppel eine leichte Ähnlichkeit mit dem Berliner Wahrzeichen – dennoch eine peinliche Verwechslung für die mitgliederstärkste Partei Deutschlands.

Der Spott im Netz und aus den anderen Parteien ließ dementsprechend auch nicht lange auf sich warten, nachdem das Portal Nius zuerst über den Fehler berichtet hatte. "Es hat eine gewisse Logik, dass diejenigen, die glauben, das hier sei der Reichstag, glauben, dass Berlin und Kreuzberg nicht Deutschland sind", schrieb Grünen-Politiker Konstantin von Notz auf X (ehemals Twitter) und spielte damit auf eine Äußerung von CDU-Chef Friedrich Merz beim Gillamoos-Volksfest in Bayern vor zwei Wochen an.

Renate Künast von den Grünen reagierte ebenfalls auf den Clip: "Erst Vorstellung wie bei #Loriot und dann noch im Video ein falsches Gebäude, das eben nicht der #Bundestag #Reichstag ist. Ein peinlicher Fehlstart für die #CDU." ""Ich wüsste ja gern, ob eine KI daran beteiligt war", schrieb Linken-Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg.

Neues Logo für die CDU

Der Imageclip der Christdemokraten gehört zu einem neuen Erscheinungsbild der CDU, das Generalsekretär Carsten Linnemann am Dienstag auf einer Pressekonferenz vorstellte. Im Zentrum der aufgefrischten Optik steht ein neues Parteilogo mit dem Parteinamen in schwarzen statt wie bisher in roten Buchstaben und einem hellen Türkisblau als Grundfarbe. Das Designkonzept wurde von der Agentur Guru entwickelt – und die dürfte sich nach der Reichstags-Verwechslung wohl einiges aus dem Konrad-Adenauer-Haus anhören müssen.

