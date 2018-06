"Es ist jedenfalls so, dass Pfiffe nichts bringen und allen schaden!, so Cem Özdemir zur Berliner Zeitung. In der Debatte um das Erdogan-Treffen von Özil und Gündogan wettert Cem Özdemir gegen die Fans. Der Grünen-Politiker hat eine klare Haltung zu den Pfiffen gegen Gündogan:" das finde ich falsch. Man sollte grundsätzlich die eigenen Spieler nicht ausbuhen und eigentlich auch andere nicht." Trotzdem: Der 52-Jährige findet, dass die beiden Spieler einen Fehler gemacht haben. "Ich kritisiere sie gerade dafür, dass Sie als deutsche Staatsbürger ein Foto mit einem Despoten gemacht haben, der unsere Werte Null Komma Null teilt. Das war ein falsches Signal." Özdemir findet aber, dass die fans das ganze zu undifferenziert betrachten. " Ich frage mich, wo die Pfiffe dafür bleiben, dass die FIFA die WM an Russland und Katar vergeben hat", so Özdemir. Weiter appelliert er an den Sportgeist der Fans:"Wenn das Spiel angepfiffen ist, geht's ums Spiel. Dann steht man als guter Sportsfreund bitte hinter seiner Mannschaft - mit all ihren Spielern." Der Politiker wünscht sich ein baldiges Ende der Debatte. "Schliessen wir jetzt die Reihen und freuen uns. Es gibt allen Grund dazu. Unsere Nationalmannschaft gehört nach wie vor zu den besten der Welt."