HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON CEM ÖZDEMIR, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: "Das Land hat sich in dem ein Jahr, in dem Deniz Yücel im Gefängnis war, dramatisch verändert. Davon zeugt diese Debatte. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren. Und diese Damen und Herren hier. Und diese Damen und Herren hier. Und diese Damen und Herren hier - ich habe das Mikrofon und Gott sei Dank können Sie es mir nicht abstellen. Ich weiß von dem Regime, in dem sie träumen, könnte man das Mikrofon abstellen. Aber das kann man hier Gott sei Dank nicht und sie werden es nicht schaffen. Glauben Sie es mir. Sie wollen bestimmen, sie wollen bestimmen, wer Deutscher ist wer nicht. Das heißt: Wie kann jemand, der Deutschland, der uns gemeinsame Heimat so verachtet, wie sie es tun, darüber bestimmen, wer Deutscher ist und wer nicht Deutscher ist. [Schnitt] Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet und respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere Erinnerungskultur, auf die ich stolz bin als Bürger dieses Landes. Dazu gehört die Vielfalt in diesem Land, auf die ich genauso stolz bin. Dazu gehören Bayern, Schwaben und dazu gehören aber auch Menschen deren Vorfahren aus Russland kommen und dazu gehören Menschen, deren Vorfahren aus Anatolien kommen und jetzt genauso stolz drauf sind, Bürger dieses Landes zu sein und dazu gehört, und dazu gehört, das muss ich schon mal sagen, da fühle ich mich als Fußballfan persönlich angesprochen, dazu gehört unsere großartige Nationalmannschaft. Wenn sie ehrlich sind, drücken sie doch den Russen die Daumen und nicht unserer deutschen Nationalmannschaft. Geben Sie es doch zu. [Schnitt] Ihr tobender Mob wollte mich am Aschermittwoch abschieben. Das geht leichter, als Sie sich das vorstellen. Am kommenden Samstag bin ich wieder in meiner Heimat. Ich fliege nach Stuttgart, dann nehme ich die S-Bahn und ich lande am Endbahnhof Bad Urach - da ist meine schwäbische Heimat und die lasse ich mir von Ihnen nicht kaputt machen."