von Christoph Söller Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wandert mit dem Bundeslandwirtschaftsminister. Auf scharfe Attacken gegen die Grünen verzichtet der CSU-Chef ausnahmsweise. Vielleicht braucht er sie ja bald.

Als Markus Söder gegen neun Uhr auf der Sattelalm ankommt, beginnt es zu regnen. Eine dichte Wolkendecke hängt am Himmel, dünne Nebelschwaden wabern zwischen den Bergen umher. Es ist ein grauer Mittwochmorgen.

Söder trägt eine blaue Regenjacke mit bayerischem Wappen und Schirmmütze – ein bisschen schaut er aus wie ein Fußballtrainer. "Lieber Regen als Waldbrände", sagt er und blickt auf die knapp tausend Anwesenden, die sich über ihm auf dem Hang versammelt haben, ein Meer aus Lederhosen und Funktionsjacken.

Einmal im Jahr findet die große Hauptalmbegehung statt. Landwirte, Almbauern, Wanderer und reichlich Politik-Prominenz besteigen gemeinsam die bayerischen Berge, diesmal im Almgebiet zwischen dem Tegernsee und dem Chiemsee. Für die Almbauern ist es eine Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen und Forderungen an die Politik zu formulieren. Für die Politiker ist es eine Bühne, sich in schöner Landschaft nah bei den Leuten zu präsentieren. Schöne Bilder können nie schaden, vor allem jetzt, im bayerischen Landtagswahlkampf, der für den Ministerpräsidenten noch nicht so läuft, wie er sich das eigentlich vorstellt.

Cem Özdemir wandert mit Markus Söder – und sucht den Kompromiss

Söder braucht nicht lange, um über das Thema zu sprechen, das die Almbauern besonders umtreibt. Anderswo mag eine gefährliche Löwin schnell zur Wildsau schrumpfen, hier im Süden beschäftigt ein nicht mehr ganz so neues Problemtier die Politik: "Der Wolf gehört nicht zu uns, er gehört nicht zu Bayern", sagte Söder. Grummelnde Zustimmung der Anwesenden.

Söder reist seit Wochen durch den Freistaat, spricht auf Betriebsversammlungen, Volksfesten und in Bierzelten, nun auf der Sattelalm auf 1150 Metern. "Die ganze Welt isst und trinkt gern bayerisch", sagt Söder, lobt die Bauern für ihre Arbeit und stichelt – natürlich – auch gegen die Bundesregierung.

Alles wie immer also? Nicht ganz.

Für gewöhnlich ist die Hauptalmbegehung eine rein-bayerische Veranstaltung, dieses Jahr aber ist auch Cem Özdemir gekommen. Der Bundeslandwirtschaftsminister reist auf seiner Sommer-Tour ohnehin gerade durch die Republik, warum dann nicht auch mit den Almbauern sprechen und nebenbei ein bisschen Wahlkampfhilfe für die Grünen im Freistaat leisten. Zum Wolf und dessen Abschuss hat Özdemir eine klare Ansage mitgebracht: "Ich sage: Machen Sie es, ich werde Sie nicht daran hindern."

Er geht auch auf die neuen Regeln bei der Kombihaltung ein. Almkühe sollen nach den Plänen der Bundesregierung künftig mehr Möglichkeiten zum Auslauf haben, wenn sie den Winter im Stall verbringen. Das Vorhaben ist umstritten, die Bauern klagen, vor allem kleinere Betriebe könnten viele neue Auflagen kaum noch erfüllen. Özdemir trifft auf der Alm diejenigen, die direkt von seiner Politik betroffen sind – und gibt sich, wie er sich gerne gibt: kompromissbereit.

"Ich finde, wir haben da einen fairen Vorschlag gemacht. Wenn es im Detail noch Schwierigkeiten gibt, schauen wir uns das gerne an", sagt er. Der Ton an diesem Morgen in den Bergen ist ruhig, konstruktiv, ohne Protestler mit Trillerpfeifen. Am Tag zuvor war das noch anders, als bei einer Veranstaltung im Chiemgau eine Gruppe von Pöblern Özdemirs Auftritt störte.

Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass wieder ein Bundeslandwirtschaftsminister bei der Almbegehung mitwandert. In Özdemirs Anwesenheit wirkt Söder fast zahm. Er kann hier nicht aufheizen, kein Festzelt zum Kochen bringen, nicht einmal das Wetter spielt mit. Die Attacke übernimmt Michaela Kaniber (CSU), Bayerns Landwirtschaftsministerin, die Özdemir persönlich angeht. "Wir erwarten von Ihnen den Kampf für die Kombihaltung." Es gehe um tausende Betriebe, die durch immer neue Auflagen vor dem Aus stünden. "Wenn eine Stalltür einmal zu ist, geht sie nicht mehr auf."

Özdemir lächelt. Bei manchen, sagt er, "passiert was mit den Synapsen", wenn die Kameras laufen und Mikrofone an sind. Er hofft, dass man nach dem Wahlkampf wieder konstruktiv zusammenarbeite. "Wenn wir immer nur übereinander herfallen, profitiert am Ende nur die AfD."

In den jüngsten Umfragen liegt die CSU bei unter 40 Prozent, die Freien Wähler liegen bei elf. Alle hier auf der Almwanderung beunruhigt, dass die AfD drittstärkste Kraft werden könnte. Vor wenigen Wochen noch zweifelte niemand daran, dass die Koalition aus CSU und Freien Wählern fortgesetzt wird, jetzt aber könnte es tatsächlich eng werden mit einer Mehrheit im Landtag.

Wie soll Söder mit dem Rechtsruck im Land umgehen? Sein Stellvertreter Hubert Aiwanger fischt unverhohlen am rechten Rand nach Wählerstimmen. Und CDU-Parteichef Friedrich Merz lockerte im ZDF-Sommerinterview das Kooperationsverbot mit der AfD auf kommunaler Ebene – zumindest konnte man ihn so verstehen. Eine Debatte darüber, wie stabil die Brandmauer der Konservativen nach ganz Rechtsaußen ist, kann Söder nun wahrlich nicht gebrauchen. Der AfD hat er eine klare Absage erteilt. Wenn das mit den Freien Wählern diesmal nicht klappt, blieben als möglicher Koalitionspartner nur noch die Grünen – ausgerechnet.

Seit Monaten brüllen Söder und Aiwanger ihre Häme, ihren Spott, ihre ganze Verachtung für die Grünen in jedes Bierzelt, das ihnen in den Terminkalender geschrieben wird. Und hier steht der Ministerpräsident nun und muss mit ansehen, dass die Hauptalmbegehung keine One-Man-Show wird.

Denn anders als Söder, Kaniber und Aiwanger, wandert Özdemir auch zu den anderen Almen.

Gegen kurz nach zehn klart der Himmel auf. Özdemir trägt Hut und Hemd und eine Outdoor-Jacke, natürlich in Grün. Beim Gang über die Almwiesen kommt mit er mit den Leuten ins Gespräch, er hört zu, versucht, seine Politik zu erklären. An seiner Seite geht Ludwig Hartmann, der grüne Spitzenkandidat, der vielleicht doch noch zum Königsmacher werden könnte. Dass Söder eine konservativ-grüne Koalition ausschließt, beunruhigt ihn nicht. "Der hatte noch nie ein Problem damit, Versprechen zu brechen."

Vielleicht ist das nur der Zweckoptimismus eines Mannes, der seit 15 Jahren auf der Oppositionsbank sitzt. Vielleicht geben ihm Koalitionsverhandlungen bald recht. Klar ist: Die Bundespartei und die endlosen Debatten ums Heizungsgesetz haben den Grünen in Bayern nicht unbedingt Auftrieb gegeben. Da mag es helfen, dass sich das politische Berlin in die Sommerpause verabschiedet hat. Hartmann glaubt ohnehin, dass der Wahlkampf in Bayern erst nach den Ferien, also Mitte September, so richtig auf Touren kommt.

Vielleicht wird er spannender als Markus Söder lieb ist.