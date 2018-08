Zum "Sachsengespräch" genannten Bürgerdialog von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat das rechte Bündnis "Pro Chemnitz" zu Protesten aufgerufen. Die Polizei rüstet sich mit einem Großaufgebot und Beamten aus mehreren Bundesländern für die Demonstration. Ausschreitungen wie am Sonntag und Montag sollen vermieden werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind für die Versammlung am Fußballstadion des Chemnitzer FC 1000 Teilnehmer angemeldet.

Verfolgen Sie die Ereignisse in Chemnitz im stern-Liveticker:

+++ 15.25 Uhr: Überblick: Veranstaltungsorte auf der Karte +++

Das "Sachsengespräch" von der Staatsregierung findet in den Räumen des Stadion des Chemnitzer Fußballstadions statt. In Rufweite will das Bündnis "Pro Chemnitz" protestieren.

+++ 15.08 Uhr: Polizei hat Verstärkung aus anderen Bundesländern angefordert +++

Die Chemnitzer Polizei wird bei ihrem Einsatz anlässlich des "Sachsengesprächs" und der "Pro Chemnitz"-Proteste von Einheiten der Bundespolizei, der sächsischen Bereitschaftspolizei, aus Bayern, Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterstützt. Wie viele Einsatzkräfte insgesamt vor Ort sind, will die Polizei vorab nicht verraten. stern-Reporter Matthias Bolsinger nimmt in der Chemnitzer Innenstadt eine hohe Polizeipräsenz wahr.

+++ 14.57 Uhr: Keine offizielle Gegendemonstration +++

Das Bündnis "Chemnitz Nazifrei" hat für den Abend keine Gegendemonstration zur "Pro Chemnitz"-Versammlung angemeldet. "Die Demonstration am Montag hat uns gezeigt, dass die Polizei derzeit nicht Willens oder in der Lage ist, unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit zu garantieren", so die Initiatoren in einem Facebook-Post. "Aufgrund der Aggressivität und dem Gewaltpotential was von den Anhängern der beiden Demonstrationen am Sonntag- und Montagabend ausging, halten wir es für unverantwortlich zu einer Demonstration am Stadion aufzurufen."

Für den kommenden Samstag, an dem unter anderem die AfD und Pegida zu einem Schweigemarsch durch die Chemnitzer Innenstadt aufgerufen hatten, kündigt das Bündnis "Chemnitz Nazifrei" allerdings wieder einen "breiten und großen Protest" an. Unter anderem soll die Band Madsen auftreten.

+++ 14.42 Uhr: Stolpersteine verlegt +++

Inmitten der angespannten Atmosphäre in Chemnitz nach dem teils gewaltsamen Auftreten von Rechtsextremisten sind in der sächsischen Stadt sogenannte Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus verlegt worden. Der Kölner Künstler Gunter Demnig ließ 19 weitere Steine ins Straßenpflaster ein, die jeweils vor den einstigen Wohnorten an einzelne Opfer erinnern. Bei der von einer kleinen Schar interessierter Bürger und Anwohner verfolgten Zeremonie gab es keine Zwischenfälle.

Bürgermeister Mirko Runkel sagte bei der Verlegung des ersten Stolpersteins am Morgen: "In Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage ist das richtige Zeichen. Es ist unerträglich, wie hier mit Geschichte und Zivilcourage umgegangen wurde. Und mit der Stadt Chemnitz."

+++ 14.30 Uhr: Lage in Chemnitz bisher ruhig +++

Vor der für Donnerstagabend angekündigten neuen Demonstration von Rechtspopulisten in Chemnitz ist die Lage in der Stadt zunächst ruhig. Nach den Vorfällen der vergangenen Tage sei es in der Nacht zu keinen Straftaten gekommen, die mit den Ausschreitungen der vergangenen Tage im Zusammenhang stünden, sagte ein Polizeisprecher.

Der für 18.00 Uhr angekündigte Protestzug der rechtspopulistischen Bewegung "Pro Chemnitz" soll zeitgleich mit einem ebenfalls für den Abend geplanten Bürgergespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) stattfinden.