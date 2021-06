Wo er das nur gelernt hat? Diesen freihändigen Umgang mit der Wahrheit. Vielleicht als er im Zivildienst den Hausmeister spielte, oder während des Politik-Studiums in Bonn, in der Zeit als Reserveoffizier der Luftwaffe oder in den Anfängen seiner Karriere bei der FDP? Irgendwann schlüpfte Christian Lindner in die Rolle des Illusionskünstlers, und vielleicht wurde er gerade deshalb FDP-Chef.