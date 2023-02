von Benedikt Becker Finanzminister Lindner kann weitere Hilfsgelder des Westens für die Ukraine verkünden. Aber das Verhältnis zwischen den Industriestaaten und dem globalen Süden bleibt auch in Bangalore kompliziert – ohne Lösung in Sicht.

Es ist wahrlich nicht leicht, mit Christian Lindner mitzuhalten. Der Bundesfinanzminister zeigt gern, wie gut er sich auf Termine vorbereitet. Wie viel er in der Presse gelesen hat, nicht nur über sich selbst. Er eignet sich Fachausdrücke mit einer Liebe fürs Detail an, als habe er nie über etwas anderes gesprochen. Und er pflegt eine Rhetorik, die sich nicht nur darin auszeichnet, dass er ceterum censeo mal ein bisschen Latein einfließen lässt. Nein, in der Regel formuliert er ein bis zwei Kernaussagen so pointiert, dass sie hängenbleiben.

Kurzum: Wer auf einem Podium neben Lindner nicht untergehen will, muss sich etwas einfallen lassen. Manchmal aber reicht eine ordentliche Portion Ehrlichkeit.