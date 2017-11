Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner bricht die Jamaika-Sondierungsgespräche ab und sagt: "Wir wissen nicht, was in den nächsten Jahen auf Deutschland in Europa und der Welt zukommt. Aber wenn vier Partner schon nicht in der Lage sind bei dem Absehbaren einen gemeinsamen Plan zu entwickeln nach so langer Zeit und so intensivem Ringen, ist das keine Voraussetzung dafür, dass auch auf das Unvorhersehbare angemessen reagiert werden kann.(...) Den Geist des Sondierungspapiers wollen und können wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen."