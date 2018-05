Damit hat Christian Lindner wohl nicht gerechnet. Seit dem FDP-Parteitag am vergangenen Wochenende fliegt dem Parteichef eine umstrittene Anekdote um die Ohren, die ihm ein Bekannter mit Migrationshintergrund erzählt habe. Nun wirft ihm der linke Flügel der Partei Rechtspopulismus vor, die AfD sieht sich legitimiert und die Presse überschlägt sich mit Schlagzeilen. Kurz: die Aufregung ist groß. Lindner selbst kann diese angeblich nicht verstehen, veröffentlichte allerdings eine Video-Stellungnahme und erklärte sich in der "Bild"-Zeitung - offenbar, um die Kritik zu entschärfen.



Um diese Aussage von Christian Lindner geht es ...



Lindner hatte auf dem FDP-Parteitag eine Anekdote beschrieben, die ihm ein Bekannter mit Migrationshintergrund erzählt habe. Da bestellt jemand beim Bäcker "mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen" - und die Leute in der Schlange wüssten nicht, "ob das der hoch qualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer", sagte Lindner. Diese Unsicherheit könne Angst auslösen. Die vollständige Aussage im Video:



... und das sagt der FDP-Chef dazu



"Wer in meinen Äußerungen Rassismus lesen will oder Rechtspopulismus, der ist doch etwas hysterisch unterwegs. Ich glaube, solche Debatten muss man nüchterner und vernünftiger führen", sagt Lindner in einer Videobotschaft auf Twitter. Grundlage seiner Äußerungen sei eine reale Situation, die ein zugewanderter Bekannter ihm geschildert habe, der in seiner Umgebung Ressentiments und Ängste beobachte.

Was ich mit der #Bäcker-Anekdote sagen wollte: hier erkläre ich es nochmal. CL #bpt18 pic.twitter.com/8QxtXax1sK — Christian Lindner (@c_lindner) 13. Mai 2018

Auch in der "Bild"-Zeitung klagt der FDP-Chef, dass "bewusstes Missverstehen zu einem Mittel der politischen Auseinandersetzung" werde. Die Frage, ob er mit eigener Flüchtlingspolemik auf Stimmenfang bei den AfD-Wählern gehe, weist er entschieden zurück. "Meine Position ist exakt das Gegenteil der AfD-Position, die von einer rassischen, kulturellen oder religiösen Gleichheit des Volkes ausgehen. Ich plädiere dagegen für Vielfalt.", sagt er dem Boulevardblatt.

Kritik und Verständnis in den Medien

Der FDP-Parteitag im Allgemeinen und die umstrittene Aussage Lindners im Besonderen haben zahlreiche Schlagzeilen produziert.



"Ein unappetitlicher Fehler", urteilt etwa "Spiegel Online" in einem Kommentar zu Lindners Bäckerei-Äußerung. Das Nachrichtenportal erkennt in Lindners Aussage ("nichts anderes als Geschwätzt") ein "fragwürdiges Menschenbild". Hält aber auch fest: "Lindner ist ein scharfzüngiger Demokrat und damit eine Bereicherung für den politischen Diskurs in diesem Land. Möge er sich künftig an ein wohldurchdachtes Manuskript halten."

Die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) aus der Schweiz hingegen scheint eher erstaunt, wie laut die Reaktionen auf Lindners Aussage ausgefallen sind. Was nicht zuletzt der Netzgemeinde geschuldet gewesen sei, "in diesem Fall eher der linke Teil der Empörungsbereiten". "Wer ein Ressentiment auch nur schildert, wird sofort verdächtigt, es selbst zu hegen oder ihm die Tür öffnen zu wollen", meint die "NZZ" in der Rassismus-Debatte um Lindner zu erkennen. Darüber hinaus zeige der Vorfall "die Gefahr der sogenannten Kacheln, also jener besonders knackigen Zitate aus Reden oder Artikeln, die als Werbe- oder Empörungsträger durchs Netz flitzen. In Lindners Rede ist die Bäckerei-Anekdote eine solche Kachel."

Auch der Chefredakteur von "t-online", Florian Harms, geht in seinem Newsletter auf die umstrittene Aussage Lindners ein. So verdiene "nüchterne und differenzierte" Kritik an der Flüchtlingspolitik Respekt. "Wer allerdings den Boden der Sachlichkeit verlässt, sich auf Kosten Schwächerer profiliert, undifferenziert polemisiert und andere diffamiert, der verdient keinen Respekt, sondern Kritik", schreibt Harms.

Lebendige Debatte im Netz

Auch im Netz hat Lindners Anekdote hohe Wellen geschlagen. Für Chris Pyak, der auch bei der europäischen liberalen Parteien-Dachorganisation Alde aktiv ist, war die Aussage sogar Grund genug, die Partei zu verlassen.

Ich bin soeben aus der FDP ausgetreten.



"Bürger müssen sicher sein, das der Ausländer beim Bäcker kein Illegaler ist."



Christian Lindner hat in seiner Rede allen Nazis einen Vorwand geliefert dunkelhäutige Menschen zu drangsalieren.@Lambsdorff @johannesvogel @c_lindner — Chris Pyak (@chris_pyak) 12. Mai 2018

Unter dem Hashtag "#Lindner" (am heutigen Montag sogar Trending-Topic) diskutiert das Netz über die umstrittene Aussage.

Die #FDP versucht offenbar die AfD von rechts zu überholen. Wer aber versucht das Stinktier zu überstinken kann nur verlieren. #Lindner — Niema Movassat (@NiemaMovassat) 13. Mai 2018

Die Angriffe gegen @c_lindner zeigen nur, dass einige richtig Panik vor der #FDP haben. Die Story vom #Bäcker war weder rassistisch, noch rechts. Es war schlicht ein richtiger Hinweis, was schief läuft in der Gesellschaft. #Lindner #Broetchen — Tobias Huch (@TobiasHuch) 13. Mai 2018

Ich verstehe Christian #Lindner ! So wie es ihm beim Bäcker geht, geht es mir häufig bei FDP Parteitagen: Ich kann überhaupt nicht einschätzen wer da jetzt hoch qualifizierter Politiker ist und wer höchstens geduldeter Redner. Da muss man was machen! — Ingmar 🍆 Stadelmann (@IngmarStadelman) 13. Mai 2018

'Abschiebe-Saboteure überrennen unsere Gerichte', sagt #Dobrindt. „Die Menschen müssen sich sicher sein, wenn jemand anders aussieht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtsschaffenheit gibt“, sagt #Lindner. Wenn wir als Medien solchen Mist verbreiten, sind wir mit Schuld. — Janko (@JankoTietz) 13. Mai 2018

Derweil bemüht sich der FDP-Chef auf Twitter weiter um Schadensbegrenzung.