Bundesfinanzminister Christian Lindner gibt ein Fernsehinterview im Rahmen des G7-Finanzministertreffens in Niigata

Christian Lindner fliegt nach Japan – und entdeckt den Scholz in sich

von Benedikt Becker Beim Treffen der G7-Finanzminister geht es vor allem um die Weltwirtschaft. Doch Christian Lindner spricht an der japanischen Westküste über die Ampel-Probleme daheim – und klingt dabei inzwischen wie der Bundeskanzler.

Biontech oder Moderna? Das ist die erste Frage, die sich aufdrängt, allein aus Gewohnheit. Da ist diese Halle, hoch und breit wie ein Flugzeughangar. Da sind die dünnen Messewände, nackt und weiß, die den Raum trennen. Und da stehen die vielen Ordner, allesamt maskiert, die den Weg weisen. Im Ambiente eines Impfzentrums vollzieht sich am Donnerstagabend in Niigata an der japanischen Westküste ein Akt deutscher Gründlichkeit: die Vorstellung der Steuerschätzung.