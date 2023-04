Bundesparteitag in Berlin

Bundesparteitag in Berlin Christian Lindner mit 88 Prozent als FDP-Chef bestätigt

Christian Lindner wurde erneut zum Parteivorsitzenden der FDP gewählt. Beim Bundesparteitag in Berlin erhielt der Liberale 88 Prozent der Delegiertenstimmen. Vor zwei Jahren hatte er bei seiner Wiederwahl noch 93 Prozent erhalten.

