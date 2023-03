Sehen Sie im Video: Ex-Ministerin Lambrecht mit Großem Zapfenstreich verabschiedet.









STORY: Es ist die höchste Form militärischer Ehrbezeugung deutscher Soldatinnen und Soldaten: Der sogenannte große Zapfenstreich. Am Dienstagabend wurde diese Anerkennung der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zuteil. An der Veranstaltung auf Einladung ihres Amtsnachfolgers Boris Pistorius auf dem Innenhof des Verteidigungsministeriums in Berlin nahmen zahlreiche Gäste teil, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Lambrecht hatte sich als Musik vom Stabsmusikkorps unter anderem "Niemals geht man so ganz" von Trude Herr ausgesucht. Die rund einstündige Zeremonie wird nur zu ganz besonderen Anlässen aufgeführt. Sie umfasst musikalische und militärische Elemente. Lambrecht hatte nach massiver Kritik an ihrer Amtsführung Mitte Januar nach nur gut 13 Monaten im Amt ihren Rücktritt erklärt. Sie ist nach ihren Vorgängerinnen Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer erst die vierte Frau, die von der Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich geehrt wird.

Mehr