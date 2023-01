Steht für ihre Botschaft an Silvester in der Kritik: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht

Kritik an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht spricht in Botschaft vom Krieg – während hinter ihr Böller und Raketen explodieren

In einer Silvesterbotschaft spricht Verteidigungsministerin Christine Lambrecht auf Instagram über den Krieg – während hinter ihr in Berlin zahlreiche Böller und Raketen explodieren. Die Verteidigungsministerin steht in der Kritik – mal wieder.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erntet für ihre Rede im einsetzenden Silvesterfeuerwerk viel Kritik. Die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler legte Kanzler Olaf Scholz (SPD) nahe, Lambrecht zu entlassen. Sie schrieb auf Twitter mit Hinweis auf den Ukraine-Krieg: "Die Rede über den Krieg mit Silvesterböllern im Hintergrund setzt ihrer Serie von Peinlichkeiten nur noch die Krone auf. Deshalb: Jede weitere Minute, in der der Bundeskanzler an dieser Ministerin noch festhält und damit das Ansehen unseres Landes weiter beschädigt, geht auf sein Konto."

Es gehe schon lange nicht mehr um die Außenwirkung einer Ministerin, sondern um Deutschlands Wahrnehmung in Europa und der Welt. "Wer soll uns so noch ernst nehmen?", schrieb Güler am Montagmorgen. "Dieses Video spricht für sich. Was für eine Peinlichkeit, was für eine Fehlbesetzung", schrieb derweil der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn (CSU).

Christine Lambrecht spricht vom Krieg – und "vielen tollen Begegnungen"

Lambrecht hatte am Sonntag über einen als privat gekennzeichneten Instagram-Account ein Video geteilt, in dem sie das Jahr 2022 bilanzierte. Ihre Sätze wurden vom Pfeifen von Silvesterraketen und explodierenden Böllern überlagert. Lambrecht sagte, das Jahr 2022 habe uns vor unglaublichen Herausforderungen gestellt. "Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte, viele, viele Begegnungen mit interessanten und mit tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön." Sie dankte zudem den über Neujahr arbeitenden Einsatzkräften.