von Benedikt Becker Christine Lambrecht besucht deutsche Soldaten in der Slowakei. Eine gute Tradition vor Weihnachten, doch neue Panzer-Probleme lassen wenig Raum für ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit.

Die Ministerin ist kaum aus der Limousine gestiegen, da kann sie ihn schon sehen. Braungrau schimmert er am anderen Ende des Platzes. Ein Fluchtpunkt am Ende einer Reihe vor ihr angetretenen Soldaten. Christine Lambrecht marschiert auf ihn zu. Auf die gute Nachricht des Tages. Die einzige frohe Botschaft in dieser Woche vor Weihnachten, in der die schlechten Nachrichten die Verteidigungsministerin fest im Griff haben. Wieder einmal.