In Köln hat sich am Sonntag die bisher größte Christopher-Street-Day-Parade in Bewegung gesetzt. Mit 148 Gruppen seien es so viele wie noch nie gewesen, teilte ein Organisator mit. Dieses Jahr erwarte man sogar deutlich mehr als eine Million Besucher. Das Motto: "50 Years of Pride. Viele. Gemeinsam. Stark!" 50 Jahre ist es her, als sich Homosexuelle bei den Stonewall-Protesten im Jahr 1969 in New York gegen Polizeischikanen wehrten. Heute, in Zeiten von gleichgeschlechtlichen Ehen und Regenbogenfamilien in Deutschland, wollen die Teilnehmer zum einen an die Vorfälle von damals erinnern, aber vor allem die aktuellen Probleme deutlich machen: "Weil noch nicht jeder die gleichen Rechte hat und das ganz wichtig ist und ich das unglaublich wichtig finde wenn die Leute zeigen können, dass sie Stolz darauf sind wer sie sind ohne groß nachdenken zu müssen ob irgendjemand anders das gefällt oder nicht." "Weil die Rechte sind immer noch eingeschränkt. Adoptionsrecht und in der ganzen Welt ist es immer noch nicht, dass die akzeptiert sind. Von daher geht es weiter." "Einfach zeigen so wie man persönlich drauf ist. Einfach die Leute kennenlernen, so wie sie sind und einfach das Feeling genießen. Da kommt es für mich drauf an." In der ganzen Welt finden immer am ersten Juliwochenende Proteste, Feste und Paraden statt, wie hier in Madrid oder in London. Homo-, Trans- und Biophobie sei laut den Veranstaltern wieder auf dem Vormarsch. Eine mühsam erkämpfte sexuelle Vielfalt werde zunehmend offen infrage gestellt. Der CSD-Umzug in Köln, einer der größten in Europa, sei daher kein Karneval im Sommer, sondern eine politische Demonstration.