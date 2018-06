Dass Grünen-Politikerin Claudia Roth und die AfD in diesem Leben wohl keine Freunde mehr werden, war eigentlich allen klar. Zu oft schon hat sich die diskussionsfreudige Politikerin, die seit 2002 im Bundestag sitzt über die Provokationen der AfD aufgeregt. Doch jetzt ist ihr Kragen komplett geplatzt. Nachdem der AfD-Abgeordnete Thomas Seitz seine Redezeit vergangene Woche im Bundestag dazu nutzte, eine Schweigeminute für die von einem irakischen Flüchtling getötete Susanna B. abzuhalten, hatte Roth den AfD-Mann des Rednerpults verwiesen. (Was genau passier ist, lesen Sie hier.) Roth ist seit 2013 Bundestagsvizepräsidentin.

„Dich Vieh werden wir an Klavierdraht am Fleischerhaken hängen.“ So und so ähnlich, tausendfach. Seit nunmehr einer... Gepostet von Claudia Roth am Donnerstag, 14. Juni 2018

Für die Aktion wurde die Grünen-Politikerin im Internet massiv angefeindet und bedroht. Ihren emotionalen Facebook-Appell beginnt sie einer solcher Drohung: "Dich Vieh werden wir an Klavierdraht am Fleischerhaken hängen."

"Es ist an der Zeit, dass wir uns zusammentun und konsequent dagegenhalten"

Anschließend macht sie ihrem Unmut über die AfD, aber auch über den Umgang mit der AfD Luft. Die AfD würde die "parlamentarische Demokratie angreifen", "Geschichtsrevisionismus" betreiben und "rassistisch-sexistischen Hass auf Andersdenkende" verbreiten. Deshalb sei, es so Roth weiter, an der Zeit, aktiv zu werden: "Mir reicht es. Vielen in Deutschland reicht es. Und deshalb ist es an der Zeit, dass wir uns zusammentun und konsequent dagegenhalten." Sie habe die Debatte, ob man überhaupt auf die Provokationen der AfD eingehen sollte, satt. Wer abwarte, der verkenne den Ernst der Lage.

"GEMEINSAM aufstehen gegen den Hass"

Über sämtliche Unterschiede hinweg sei es jetzt an der Zeit, sich nicht mehr unterkriegen zu lassen. Egal ob "links oder konservativ", "hetero oder queer", "schwarz oder weiß" – gemeinsam müsse man aktiv werden gegen die AfD, mit #LiebeStattHass.

Claudia Roth hat in den letzten Tagen tausende Hassnachrichten von Rechten bekommen.



Jetzt anwortet sie mit persönlichen Erklärung. Und mit #LiebeStattHass. https://t.co/jsqExqPcjQ pic.twitter.com/F2JBvsDLSQ — Grüne im Bundestag 🇪🇺🏳️‍🌈 (@GrueneBundestag) June 15, 2018

Einen Tag vor der emotionalen Facebook-Post hatte Claudia Roth auf ihrer eigenen Homepage umfassend Stellung zu dem der "inszenierten Schweigeminute" im Bundestag bezogen. Darin schrieb erklärte sie ihr Vorgehen im Bundestag unter anderem so: "Im Deutschen Bundestag gibt es eine Geschäftsordnung mit klaren Abläufen, die garantieren sollen, dass die Plenardebatten nicht im Chaos versinken oder zur reinen Selbstinszenierung einzelner Abgeordneter verkommen. (...) Wer also einen Tagesordnungspunkt, wer auch ein Gedenken anberaumen will, schlägt das den anderen Fraktionen zunächst einmal vor. Gemeinsam wird dann besprochen, ob es angemessen erscheint, des einen Anlasses zu gedenken, eines anderen aber nicht."

Die Gemüter der AfD-Anhänger schien die Erklärung nicht beruhigt zu haben. Ganz im Gegenteil: Nicht zum ersten Mal ließen auf Twitter und Facebook zahlreiche Roth-Kritiker ihrem Hass und ihren Gewaltfantasien freien Lauf. Dieses Mal ist Claudia Roth der Kragen geplatzt.