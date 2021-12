Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte in seiner Heiligabend 2021 veröffentlichten Videobotschaft ans Personal im Gesundheitswesen: "Die andauernde Pandemie bedeutet leider auch eine andauernde Belastung für Sie. Ob Sie im Krankenhaus, in der Arztpraxis, in der Pflegeeinrichtung, in der ambulanten Pflege, im Gesundheitsamt oder in anderen Einrichtungen unseres Gesundheitssystems arbeiten, ich weiß ganz genau, wie schwer ihre Arbeit ist und ich weiß auch, was Ihnen gebührt - mehr als das, was wir Ihnen derzeit bieten können. Aber lassen Sie mich damit anfangen: Ich möchte Ihnen ausdrücklich, persönlich ganz herzlich für die geleistete Arbeit danken." "Wir stecken tief in Ihrer Schuld. Wir, das ist die gesamte Gesellschaft. Wir das sind allerdings auch die Bundesregierung, das ist das Gesundheitsministerium, das sind die Menschen, die sich Ihnen anvertraut haben, die Menschen, die auf Sie angewiesen sind." "Ich werde alles tun, was ich kann, Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ich weiss, dass Sie zum Teil auch Ihre eigene Gesundheit gefährden, und dass hier ernormes abgeleistet wird. Das bleibt nicht unbeobachtet. Sie verdienen Respekt und Bewunderung und ohne Sie wären die Herausforderungen nicht zu leisten. Ich wünsche Ihnen dennoch für die jetzt kommenden Tage ein paar Momente der Ruhe, ein paar schöne Tage mit Freunden und mit der Familie. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und vor allen Dingen, ich wünsche Ihnen Gesundheit. Gesundheit auch in den jetzt vor uns liegenden Monaten und ich wünsche uns allen, dass wir aus dieser Pandemie gemeinsam herauskommen. Wir haben noch viel vor uns, wir brauchen Kraft, wir müssen uns aufeinander verlassen können. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und ich wünsche Ihnen ein frohes Fest."

