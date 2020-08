Nordrhein-Westfalen ordnet Maskenpflicht an Schulen an

Maskenpflicht an Schulen in NRW beschlossen – auch im Unterricht

Cotona-Pandemie Maskenpflicht an Schulen in NRW beschlossen – auch im Unterricht

Jetzt kommt sie doch - die Maskenpflicht an den Schulen in NRW. Für ältere Jungen und Mädchen soll sie sogar im Unterricht gelten. Schulministerin Yvonne Gebauer reagiert damit auf steigende Infektionszahlen. Die Regelung gilt zunächst bis 31. August.

In den nordrhein-westfälischen Schulen gilt mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht nach den Sommerferien eine Maskenpflicht auch im Unterricht. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist mit dem Schulstart am 12. August an allen weiterführenden und berufsbildenen NRW-Schulen auf dem Schulgelände sowie grundsätzlich auch im Unterricht vorgeschrieben, wie die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag in Düsseldorf mitteilte.

Ausnahmen gelten demnach für die Schüler der Jahrgangsstufen eins bis vier. Zwar müssen auch die Grundschüler in NRW im Schulgebäude und im Unterrichtsraum eine Maske tragen - aber nur, bis sie im Klassenraum ihren festen Sitzplatz eingenommen haben. Die Regelungen sind zunächst bis zum 31. August befristet.

Soweit Lehrkräfte den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicherstellen können, gilt die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung auch für sie.

"Ein sehr strenges Konzept"

Nordrhein-Westfalen lege "ein sehr strenges Konzept" für einen angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten vor, sagte Gebauer. Grundsätzlich solle mit Beginn des neuen Schuljahres wieder "möglichst vollständig Präsenzunterricht stattfinden". Dabei müsse aber der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte, Schüler und aller weiteren am Schulleben Beteiligten sichergestellt sein.

Zum Start des neuen Schuljahres planen auch weitere Bundesländer eine Maskenpflicht. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) plädierte am ersten Schultag nach den Sommerferien in ihrem Bundesland dafür, mit einer solchen Pflicht "auf Nummer sicher" zu gehen. Auch Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) kündigte am Montag an, an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts einzuführen.