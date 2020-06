Sehen Sie im Video: Corona-Hilfen – Regierung schnürt 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket.





Etwa 21 Stunden haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD beraten, um aus einem Bündel von über 80 Punkten ein Konjunkturpaket zu schnüren. Am Mittwochabend um 22.30 Uhr stand die Einigung, und sie begann mit einem Paukenschlag: Für sechs Monate wird ab dem 1. Juli die Mehrwertsteuer auf 16 Prozent und der ermäßigte Satz auf fünf Prozent gesenkt. Um rund 20 Milliarden Euro werden die Verbraucher entlastet, wenn die Preise entsprechend sinken. Bundesfinanzminister Olaf Scholz: "Heute haben wir in der Regierungskoalition ein Bündel an Maßnahmen miteinander vereinbart, die eben dieses Ziel haben, mit Wumms aus der Krise kommen. Deshalb hat unser Konjunkturprogramm auch eine große Dimension. 130 Milliarden in diesem und dem nächsten Jahr, gesamtstaatlicher 120 Milliarden, die der Bund zu schultern hat, das ist eine Menge an Investitionskraft und Aufwendung, die damit geschultert werden können. Wir können das gut hinbekommen, weil wir in den letzten Jahren sehr ordentlich gewirtschaftet haben. " 57 Punkte umfasst das Papier, das die Koalition als "Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket" und als "Zukunftspaket" vorstellt. Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Und ich glaube, wenn wir gerade den nächsten Generationen Zukunft ermöglichen wollen, dann müssen wir heute in Zukunft investieren. Das hat uns geleitet, und das ist richtig, und das wird Schlimmeres verhindern. Damit heißt es nicht, dass die Zukunft leicht wird, und ich glaube, und es ja auch heute gesagt worden, es ist ein ambitioniertes Programm, aber keines, was aus dem Ruder läuft." Autokaufprämien ja, aber nicht für Verbrennerautos - ein Kinderbonus von 300 Euro - Milliardenspritzen für die Kommunen, aber keine Übernahme ihrer Altschulden - das sind wichtige Details der Einigung. "Nicht alles" werde über zusätzliche Schulden finanziert werden müssen, sagte Scholz - aber es sei sicher, dass der Bund für 2020 einen zweiten Nachtragsetat benötigen werde. Ende März war ein erster Nachtragsetat beschlossen worden, der zur Bewältigung der Viruskrise Schulden von 156 Milliarden Euro ermöglichte. Von diesem Puffer sind laut Scholz deutlich über 60 Milliarden Euro noch nicht verbraucht.