Sehen Sie im Video: Bayerns Ministerpräsident Söder zu einer möglichen Lockerung der Maskenpflicht.





Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): "Es gibt überhaupt keinen Anlass nachzulassen. Ich verstehe, wenn der ein oder andere sich auf Urlaub freut, wenn der ein oder andere auch ermüdet ist, aber es gibt - und das kann man weltweit beobachten, überhaupt keine Alternative dazu, weiter umsichtig, vorsichtig zu sein. Lebensfreude und Vernunft sind ein Brüderpaar, ein Geschwisterpaar, die zusammengehen müssen. Deswegen ist für uns auch klar, dass wir auf keinen Fall die Maskenpflicht locker oder abschaffen werden. (SCHNITT) Wir machen uns schon Sorgen, wie das ganze weitergeht, wenn man sich anschaut wie jetzt in England die Pubs gestürmt werden, die Zahlen gehen überall etwas leicht nach oben, noch nicht bedrohlich, aber man muss dann aufpassen, dass es nicht sehr schnell gehen kann. Deswegen ist nach wie vor die einzige Strategie umfangreich testen, um schnell regionale Cluster zu ermitteln und dann Infektionsketten austrocknen zu können. (SCHNITT) Hinzu kommt übrigens noch, wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine stärkere Spaltung der Gesellschaft bekommen, ich habe totales Verständnis, wenn junge Leute gern Party machen, das soll auch möglich sein. Aber auch bei Party kann man mit Vernunft machen, und wir müssen deswegen aufpassen, dass viele Ältere sich nicht zurückziehen aus dem öffentlichen Raum, weil sie in Unsicherheit sind. Was findet überhaupt noch statt, ob das Geschäfte sind, ob das der ÖPNV ist, und bevor wir nicht die endgültige Erfahrung haben, insbesondere mit dem Herbst, das wird ja unsere große Bewährungsprobe sein, was passiert nach dem Urlaub, wie geht es im Herbst weiter, so lange gelten die bisherigen Strategien weiter."