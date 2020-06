Sehen Sie im Video: Corona-App startet in Deutschland – Regierung betont Freiwilligkeit





Am Dienstag wird die lang erwartete und viel diskutierte Corona-App endlich da sein. Soviel ist sicher. Wann genau, die App runtergelanden werden kann, dass war am Montag jedoch noch nicht bekannt. Aber auf einer Pressekonferenz am Montag in Berlin betonte Regierungssprecher Steffen Seibert noch mal ausdrücklich die Freiwilligkeit der Nutzung: "Die Nutzung der App ist eine vollkommen freiwillige Entscheidung jedes Bürgers, jeder Bürgerin. Er oder sie entscheidet, ob die Argumente ihn oder sie überzeugen, ob er die App runterlädt, ob er sie aktiviert. Und selbst, wenn er sie aktiviert hat, er oder sie, hat er immer noch die freiwillige Entscheidung, zum Beispiel im Falle einer positiven Test-Meldung, seine Daten dann sozusagen an andere, die ihm begegnet sind in den 14 Tagen, freizugeben oder nicht. Es gibt mehrere Stufen der Freiwilligkeit, und natürlich kann auch jeder, der die App heruntergeladen hat, sich eines Tages, wenn ihn das nicht mehr überzeugt, entscheiden, sie wieder zu löschen." Die Reaktionen auf die App waren am Montag in Berlin durchaus gemischt: "Prinzipiell finde ich die Idee jetzt gar nicht so schlecht, wenn man das eben dadurch besser eingrenzen könnte. Ich habe noch nicht richtig drüber nachgedacht, ob ich es mir installieren würde. Ich denke mal, ja." "Soweit ich das verstanden habe, funktioniert die über Bluetooth. Und ich glaube, deswegen würde ich selber sie nicht benutzen, weil ich mein Bluetooth nicht die ganze Zeit anhaben will, allein schon wegen dem Handy-Akku. Und ich glaube auch nicht, dass, wenn nicht jeder die App benutzt, die wirklich was bringt." "Ich habe darüber gelesen, und ich würde das auf gar keinen Fall machen. Ich finde, das ist ein sehr krasser Eingriff auf unsere Daten und unsere Privatsphäre." "Ich habe gerade darüber gelesen in der Zeitung, und ich würde sie auf jeden Fall installieren, ja. Ich bin erst mal neugierig, wie das dann funktioniert, beziehungsweise bin auch gespannt, was dabei rauskommt, also, wie oft man sich in der Nähe von infizierten Personen befindet. Also, ich bin da schon neugierig, ja." Unstimmigkeiten über die Art der Datenspeicherung hatten für Verzögerungen bei der Entwicklung gesorgt. Zunächst sollten die Daten zentral gespeichert werden. Die amerikanischen IT-Konzerne Apple und Google, die die Handy-Betriebssysteme liefern, lehnten dies aber ab, zudem gab es Kritik von Datenschützern. Die Regierung hofft nun, dass möglichst viele Leute die App herunterladen, dementierte jedoch, dass die Wirksamkeit erst dann da sei, wenn rund 60 Prozent der Bevölkerung die App nutzen würden.