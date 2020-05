Sehen Sie im Video: Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigt die Haltung der Bundeskanzlerin zum Abstand in der Corona-Pandemie.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagt am 25. Mai 2020 in der Bundespressekonferenz: "Nochmal zurück auf die Regierungs-Befragung, in der die Bundeskanzlerin in der letzten Woche teilgenommen hat. Da hat sie es doch ganz klar ausgedrückt. Wir können wirklich froh sein, dass wir alle zusammen in diesem Land so viel gemeinsam gemeistert haben, auch in Bezug auf die Pandemie. Und darin sieht sie auch eine Verpflichtung. Und diese Verpflichtung heißt, das, was wir gemeinsam erreicht haben, jetzt nicht zu gefährden. Und sie hat gesagt, es wäre doch wirklich deprimierend, wenn wir, weil wir zu schnell zu viel wollen, wieder zu Einschränkungen zurückkehren müssten, die wir eigentlich hinter uns lassen wollen... Denn wir sehen ja auch die beiden Fälle des Gottesdienstes in Frankfurt, dieses Restaurants in Ostfriesland. Die zeigen uns doch, was ganz schnell geschehen kann, wenn ganz offensichtlich Grundregeln außer Acht gelassen worden sind. Und das ist vermeidbar...Also ich kann ja hier nicht für den thüringischen Ministerpräsidenten oder die thüringische Landesregierung sprechen, deren Kabinettssitzung im Übrigen ja auch noch bevorsteht. Ich konnte Ihnen, und kann es auch gerne noch tun, sagen, was die Haltung der Bundeskanzlerin ist. Und die heißt, dass es da, wo es um diese zentralen Verhaltensregeln geht, Abstand, Kontakteinschränkungen, Hygieneregeln, dass man es da auch weiterhin mit verbindlichen Anordnungen, also verbindlichen allgemeinen Verfügungen fassen soll und nicht auf reine Gebote gehen."