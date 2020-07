HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Während der gesamten Erntezeit werden folgende drei Bereiche jetzt noch mal verstärkt. Erstens: Alle Betriebe werden in noch kürzeren Intervallen geprüft auf ihre Hygienekonzepte- Und zwar aus gemischten Teams. Gemischte Teams aus Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht und Landwirtschaftsverwaltung. Um bei einem Termin komplett alle Hygienemaßnahmen von Unterbringung, Arbeitsweise zu überprüfen. Unangemeldet, unangemeldet, Tag und Nacht möglich, um zu sehen, ob an sich Vorgaben gehalten wird. Zweitens: Alle Saisonarbeiter in Bayern werden durchgetestet und zwar verpflichtend. Und drittens, ganz wichtig, für all diejenigen, die sich nicht an diese Vorgaben halten. Der Bußgeldrahmen wird erhöht, von 5000 verfünffacht auf 25 000. Das heißt, beim Verstoß eines Betriebes und der Nichteinhaltung des Hygienekonzepts droht eine fünffach höhere Strafe, die dann angewendet wird. Wir brauchen zweitens verpflichtende Tests an Flughäfen unbedingt. Und zwar so schnell wie möglich verpflichtend, aber auch kostenlos an den Flughäfen. Wir bereiten alles vor. Jetzt hat - wenn der Bund uns, die Rechtsgrundlage gibt, es muss über das Infektionsgesetz des Bundes gemacht werden, wenn es geht, dass wir sofort auf den Startknopf drücken können. Wir haben ja schon am Flughafen München, Nürnberg die kostenlosen Tests, die Teststrecken. Wir bereiten jetzt auch alles organisatorisch vor, dass dann bei Flügen aus Risikogebieten es entsprechend klar ist. Da muss man dann entsprechende Maßnahmen treffen, weil da muss dann ja jeder hin geführt werden. Bei solchen Flügen, also Flughafen-Organisation, wir bereiten alles vor, dass wenn der Bund das rechtliche Okay gibt, dass wir das dann sofort umsetzen können und keinen Zeitverlust haben. Wir agieren aber nicht nur an den Flughäfen. Wir werden Folgendes zusätzlich jetzt anbieten, noch nicht verpflichtend, weil wir das rechtlich nicht können, aber freiwillig, sowohl für Auto als auch für Bahn. Bei vielen, die zurückkehren, gerade beim Auto, werden wir an den drei großen Strecken Walserberg, Pocking und Kiefersfelden in der Nähe der Grenze Teststationen aufbauen, so dass sich jeder dort testen kann. Gäbe es eine Verpflichtung, wäre es leichter. Aber wir bieten es jetzt an, um dort ein schnelles Ergebnis auch zu haben, leiten es auch weiter. Es können Sie sich auch Leute testen lassen, die nicht aus Bayern sind, ausdrücklich. Wir leiten dann des Testergebnis, wenn es so ist, dann weiter. Weil normalerweise wäre es nur für die Bayern, wir wollen da an der Stelle auch Amtshilfe leisten. Und wir werden das auch im Hauptbahnhof, in München und in Nürnberg machen, weil es viele Bahnreisende gibt."