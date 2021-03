Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagt nach dem Impfgipfel am 19. März 2021 in Berlin: "Wir haben beschlossen, dass die etablierten Strukturen der Impfzentren und der mobilen Impfteams weiterhin natürlich benötigt werden und mit einem Sockel von mindestens oder wöchentlich 2,25 Millionen Dosen beliefert werden. Das ist also der Sockel, den die Impfzentren verlässlich bekommen. Die Aufteilung dieser Impfstoffe erfolgt weiterhin gemäß Bevölkerungsanteil. Und die Menge der pro Woche verfügbaren Impfstoffe, die die wöchentliche Lieferung an die Impfzentren der Länder übersteigt, wird ab der 14. Kalenderwoche, das ist die Woche nach Ostern, gemäß Bevölkerungsanteil der Länder an die Arztpraxen ausgeliefert und dort routinemäßig verimpft. Es geht um die Hausarztpraxen." // "Es werden angesichts der südafrikanischen Mutationen, die vor allen Dingen aus Frankreich, aus der Region Moselle kommen und wegen des sehr hohen Pendler-Aufkommens von Pendlern, die in saarländischen und rheinland-pfälzischen Betrieben arbeiten, werden dem Saarland 80.000 zusätzliche Dosen und Rheinland-Pfalz 20.000 zusätzliche Dosen bereitgestellt. Und wir berücksichtigen diejenigen, die einen sehr starken Pendler-Bezug zu der Tschechischen Republik haben. Das sind die Länder Bayern, Sachsen und Thüringen, wobei Bayern und Sachsen jeweils 100.000 Dosen zusätzlich bekommen und 30.000 Dosen dann nach Thüringen gehen." // "Hier will ich nur als Ausblick sagen, ohne in den Beschlüssen vorgreifen zu können, dass die Situation sich ja sehr schwierig entwickelt. Wir sehen jeden Tag steigende Inzidenz-Zahlen. Wir haben ein exponentielles Wachstum, einen Faktor deutlich über eins und sind jetzt deutschlandweit schon sehr nahe an einer Inzidenz von 100. Es wird ja oft gesagt: Haltet euch nicht nur bei den Inzidenz auf. Aber die Inzidenz ist halt eine wichtige Größe und der R-Faktor natürlich noch eine wichtige Größe dazu. Wenn der über eins ist, wissen wir, dass wir in einem exponentiellen Wachstum sind. Und deshalb ist es gut, dass wir eine Notbremse vereinbart hatten. Und wir werden leider auch von dieser Notbremse Gebrauch machen müssen."