Wir blicken noch einmal auf den Beschlussentwurf. Neben Schulen und Kitas (siehe Meldung von 10.10 Uhr) sowie Friseursalons (10.13 Uhr) gibt es ja noch viele weitere Bereiche des Lebens, die massiven Einschränkungen unterworfen sind: weite Teile des Einzelhandels, Restaurants, Hotels, Museen, Clubs, Theater oder Konzerthäuser. Sie müssen sich darauf einstellen, noch bis mindestens Mitte März geschlossen zu bleiben.



In dem Papier aus dem Kanzleramt wird vorgeschlagen, darüber in einer weiteren Besprechung am 10. März zu beraten. Alternativ werden nächste Öffnungsschritte "bei einer stabilen deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner" vorgeschlagen. "Dieser nächste Öffnungsschritt soll die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 qm umfassen, die Öffnung von Museen und Galerien sowie die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe umfassen."



Es wird viel Diskussionsbedarf an diesem Mittwoch geben. Denn die Länder müssen entscheiden, was sie aus dem Beschlussentwurf übernehmen.