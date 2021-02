CDU, CSU und SPD haben ein neues milliardenschweres Hilfspaket in der Corona-Krise beschlossen. So gibt es einen Kinderbonus von 150 Euro für alle Kindergeldbezieher. Dieser Bonus wird mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet und Hartz-IV-Beziehern nicht von der Grundsicherung abgezogen. Der Bonus kommt daher vor allem niedrigen und mittleren Einkommen zugute. Hartz-IV-Bezieher sowie Ältere und Behinderte in der Grundsicherung erhalten einen einmaligen Corona-Zuschuss von 150 Euro. Gastronomen dürften davon profitieren, dass die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für Speisen noch einmal verlängert wurde und nun bis Ende 2022 gilt. Firmen werden entlastet, indem die Höchstgrenze für den steuerlichen Verlustrücktrag auf zehn Millionen Euro verdoppelt wird. Für den Kulturbereich wollen die Koalitionspartner ein Hilfsprogramm von einer weiteren Milliarde Euro auflegen, und damit an Programm 'Neustart Kultur' anknüpfen. Selbstständige sollen weiterhin einen erleichterten Zugang zur Hartz-IV-Grundsicherung erhalten, und zwar noch bis Ende 2021, nicht nur bis März wie ursprünglich geplant. Es war der erste Koalitionsausschuss nach der Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Parteivorsitzenden. Vertreter beider Parteien zeigten sich hinterher zufrieden mit den Ergebnissen. Unionsfraktionssprecher Ralph Brinkhaus sagte: "Es ist so, wir hatten alles in allem einen sehr harmonischen Koalitionsausschuss. Das zeigt also, dass in der Krise die Koalition durchaus handlungsfähig ist." Auch die Spekulation, die Koalitionsvertreter könnten sich mehr dem Wahlkampf, als der aktuellen Situation widmen, wies er von sich.