Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gibt derzeit in Hamburg eine Regierungserklärung ab. "Wir sind in einer kritischen Phase", sagte Tschentscher. Es gebe keinen Grund daran zu Zweifeln, dass eine Entwicklung wie in anderen europäischen Ländern drohe. Hamburgs Gesundheitsämter meldeten seinen Angaben zufolge rund 400 neue Infektionsfälle. Er mahnte an, die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin einzuhalten. "Es kommt auf das Verhalten jedes Einzelnen und jeder Einzelnen an."



Tschentscher sollte eigentlich als Bürgermeister an den Beratungen mit Bundeskanzlerin Merkel teilnehmen, die für 13 Uhr angesetzt waren. In seiner Regierungserklärung sagte er, dass er später zu der Runde dazustoßen werde. Zu den Beratungen sagte er, es gehe darum, das Infektionsgeschehen zu bekämpfen. Es sei wichtig, einheitliche Regelungen zu finden.



Tschentscher kündigte zudem an, dass ab dem 8, November bundesweit einheitliche Regeln zur Quarantäne gelten.