Bundeskanzlerin Merkel berät mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über die aktuelle Corona-Lage und neue Maßnahmen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Alle Entwicklungen dazu im stern-Liveblog.

Am Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Regierungschefs der Länder über das weitere Vorgehen angesichts der rasant steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Bund und Länder wollen die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen mit massiven Kontaktbeschränkungen über den November hinweg in den Griff bekommen. Deutschlandweit sollen die Maßnahmen bereits ab kommenden Montag, 2. November, und nicht wie ursprünglich in der Beschlussvorlage des Bundes vorgesehen vom 4. November an in Kraft treten und vorerst bis Monatsende gelten.

Eine Übersicht über die ersten durchgesickerten Beschlüsse:

Kontakte : In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen – maximal zehn Personen.

: In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen – maximal zehn Personen. Gastronomie : Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt ist weiter die Lieferung und Abholung von Essen für den Verzehr zu Hause. Auch Kantinen dürfen öffnen.

: Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt ist weiter die Lieferung und Abholung von Essen für den Verzehr zu Hause. Auch Kantinen dürfen öffnen. Freizeit : Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen.

: Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen. Sport : Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Amateursportbetrieb wird eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport, also etwa alleine joggen gehen, ist weiter erlaubt. Profisport wie die Fußball-Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen.

: Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Amateursportbetrieb wird eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport, also etwa alleine joggen gehen, ist weiter erlaubt. Profisport wie die Fußball-Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen. Dienstleistungen : Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiter möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

: Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiter möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet. Supermärkte : Der Einzelhandel bleibt geöffnet – es gibt aber Vorschriften, wie viele Kunden gleichzeitig im Laden sein dürfen.

: Der Einzelhandel bleibt geöffnet – es gibt aber Vorschriften, wie viele Kunden gleichzeitig im Laden sein dürfen. Schulen und Kindergärten: Schulen und Kindergärten bleiben offen.

Live Blog Alle Entwicklungen zur Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel DieterHoss Bund und Länder fordern die Unternehmen eindringlich auf, Heimarbeit zu ermöglichen - wo immer dies umsetzbar ist. Das hat die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der Corona-Beratungen erfahren.

DieterHoss Schon jetzt gibt es erste enttäuschte bis erboste Reaktionen vor allem aus der Gastro- und aus der Fitness-Studio-Branche. In diesen Bereichen habe es kaum bis keine bekannten Ansteckungen gegeben, heißt es. Vor allem in der Gastronomie sei teils massiv in Hygiene- und Schutzausstattung investiert worden. Dennoch sei man nun durch die beschlossenen Schließungen ohne weitere Differenzierung voll betroffen, heißt es.

DieterHoss Nachdem sich zuletzt die Meldungen regelrecht überschlagen haben, scheinen die Corona-Beschlüsse nun weitgehend über die Bühne gegangen zu sein. Nun wird erwartet, dass die Bundeskanzlerin in Kürze ihr Statement abgibt und die Maßnahmen erläuert.

DieterHoss Auch Betriebe im Bereich der Körperpflege sollen im November geschlossen bleiben - beispielsweise Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios. Friseursalons bleiben aber unter den bestehenden Hygienevorgaben geöffnet. Auch medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien sollen weiter möglich sein. Fitness-Studios müssen wohl ebenfalls schließen, so ist zu hören.

DieterHoss Trotz drastisch steigender Corona-Infektionszahlen sollen Groß- und Einzelhandel im November offen bleiben. Auch darauf haben sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in ihrer Videoberatung geeinigt, heißt es. Es gebe aber die Einschränkung, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten darf. In der Beschlussvorlage des Bundes war ursprünglich von 25 Quadratmetern die Rede gewesen.



DieterHoss Eine Übersicht der bisher durchgesickerten Beschlüsse: Strengere Corona-Beschränkungen ab kommenden Montag, 2. November. Kitas und Schulen bleiben geöffnet. Die meisten Gastro-Betriebe müssen schließen, Außer-Haus-Verkauf ist erlaubt. Auch Freizeit- und Kulturveranstaltungen werden untersagt. Das gilt auch für den Amateur- und Vereinssport, der Profisport soll ohne Zuschauer stattfinden. Zudem gibt es verbindliche Kontaktbeschränkungen auf höchsten zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten in der Öffentlichkeit. Betriebe im Bereich der Körperpflege – wie etwa Massagepraxen, Kosmetik- und Tattoostudios – müssen schließen.



Geöffnet bleiben sollen Groß- und Einzelhandel sowie Schulen und Kitas. Auch Friseure sollen geöffnet bleiben dürfen, ebenso sollen medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapie weiter möglich sein. Alle Maßnahmen sollen offenbar bundesweit gelten.

DieterHoss Und weiter geht's: Schulen und Kindergärten sollen trotz der stark steigenden Corona-Zahlen auch im November verlässlich geöffnet bleiben. Darauf einigten sich Bund und Länder bei den Beratungen.

DieterHoss Bund und Länder wollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Gastronomiebetriebe vom 2. November für den restlichen Monat schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus den Corona-Beratungen. Davon ausgenommen sein soll die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen.



DieterHoss Bund und Länder haben sich darauf verständigt, zur Eindämmung der Corona-Krise eine "Gesundheitsnotlage" für Deutschland auszurufen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus der Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten. Offen blieb zunächst, was das genau bedeutet. Zudem hieß es, die Gesundheitsnotlage sei erst dann beschlossen, wenn am Ende alle Einzelpunkte des geplanten Maßnahmenpakets beschlossen seien. Ein "nationaler Gesundheitsnotstand", von dem vor den Beratungen vielfach die Rede war, existiert in der Rechtsordnung von Bund und Ländern nach Angaben des Bundesbildungsministerium nicht.

DieterHoss Und ein weiterer Corona-Beschluss sickert durch: Angesichts dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen soll der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet sein. Dies gelte verbindlich, Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Eine entsprechende Meldung der "Bild"-Zeitung wurde bestätigt.

Tim Sohr Bund und Länder wollen angesichts dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen den Profisport im November nur noch ohne Zuschauer zulassen. Das gilt auch für die Fußballbundesliga. Das erfuhr die Deutsche Presse Agentur aus den virtuellen Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder.

DieterHoss Bund und Länder wollen wegen der Corona-Krise Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, im November deutschlandweit weitgehend untersagen. So sollen Theater, Opern oder Konzerthäuser vom 2. November an bis Ende des Monats schließen. Das drang aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten. Die Regelung betreffe auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb, heißt es. Individualsport soll ausgenommen werden.

DieterHoss Im Fall weiterer Einschränkungen für das öffentliche Leben zur Eindämmung der Corona-Pandemie sieht sich die Klassik Stiftung Weimar gerüstet. Es wäre schade, wenn etwa erneut Museen und andere Einrichtungen für Besucher geschlossen werden müssten, hieß es aus der Stiftung. Denn die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in den Museen hätten seit der Wiedereröffnung sehr gut funktioniert. Sollte es aber erneut notwendig sein, die Häuser zu schließen, sei die Stiftung gut vorbereitet, sagte eine Sprecherin. Sie verwies etwa auf zuletzt entwickelte Online-Formate. So hätten sich die regelmäßigen Instagram-Live-Führungen beispielsweise zu einem sehr beliebten Format entwickelt.

Tim Sohr Bei der Schaltkonferenz zwischen Bund und Ländern gibt es laut Informationen von n-tv und "Bild" eine Einigung auf weitreichende Kontaktbeschränkungen. Demnach sollen sich ab Montag nur noch maximal zehn Personen aus zwei verschiedenen Haushalten im Freien treffen dürfen.

DieterHoss Die Video-Verhandlungen zu den neuen Corona-Maßnahmen laufen. Blick ins Büro von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet: Bild entfernen

Nächste Seite 1

2

3