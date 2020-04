Sehen Sie im Video: Koalition erhöht Kurzarbeitergeld – Hilfe für Gastronomie und Schüler.









Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich auf ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket in der Corona-Krise verständigt. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen für Arbeitnehmer und Teile der Wirtschaft gelindert werden. Den Umfang des Pakets bezifferte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans am Donnerstagmorgen nach fast achtstündigen Verhandlungen auf rund zehn Milliarden Euro. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie CSU-Chef Markus Söder sprachen von schwierigen Verhandlungen, aber einem guten Kompromiss. Das Kurzarbeitergeld soll - gestaffelt nach der Bezugsdauer - auf bis zu 80 Prozent und für Eltern auf bis zu 87 Prozent erhöht werden. Derzeit zahlt die Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit 60 Prozent und für Eltern 67 Prozent des Lohnausfalls. Die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes wird abhängig gemacht von der Dauer der Zwangspause und davon, dass mindestens 50 Prozent der regulären Arbeitszeit ausfällt. Ab dem 4. Monat würden 70 oder 77 Prozent , ab dem 7. Monat 80 oder 87 Prozent des Lohnausfalls gezahlt. Als Hilfe in der Coronavirus-Krise wollen Union und SPD die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie für ein Jahr senken. Vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 werde der Satz von 19 auf sieben Prozent verringert. Die Koalition vereinbarte auch Steuererleichterungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Ihnen soll die pauschale Verrechnung absehbarer Verluste in diesem Jahr mit Steuervorauszahlungen aus dem Jahr 2019 ermöglicht werden Auch Schülern will die Koalition helfen. Bedürftige Schüler sollen einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung erforderlicher Geräte für den digitalen Unterricht zu Hause erhalten.