Schrittweise, aber weitgehend: Bund und Länder haben sich auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. Das schafft neue Herausforderungen, mahnen Kommentatoren. Die Pressestimmen.

Die Infektionszahlen sind immer noch hoch – doch die Zeichen stehen jetzt politisch klar auf Entspannung. Bund und Länder haben am Mittwoch einen Stufenplan festgezurrt (den Sie hier nachlesen können), wenngleich sie noch keine Entwarnung geben. Dennoch: Nach monatelangen Corona-Beschränkungen in Deutschland kommen weitgehende Lockerungen in gut vier Wochen in Sicht.

Kommentatoren erachten die Öffnungsschritte als folgerichtig, mahnen aber auch: Nun müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Freiheitsfreude auch von Dauer ist. Das Medienecho.

"Das ist kein Freibrief für Achtlosigkeit"

"Neue Presse" (Coburg): "Klar ist aber auch, dass in Zukunft die Eigenverantwortung ganz neu herausgefordert ist. Trage ich weiter freiwillig in bestimmten Umgebungen eine Maske? Teste ich mich vor und nach Besuchen? Begrenze ich weiter meine privaten Zusammenkünfte? Das Ende der restriktiven staatlichen Eindämmungspolitik ist kein Freibrief für Achtlosigkeit."

"Mitteldeutsche Zeitung" (Halle): "Es wäre klug, jetzt Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Freude über zurückgewonnene Freiheiten dauerhaft ist. Um gut für drohende neue Corona-Wellen im Herbst und Winter gerüstet zu sein, benötigen wir eine stark ausgeprägte Grundimmunität in der Bevölkerung. Dafür braucht es in einem Land mit so vielen alten Menschen eine hohe Impfquote. Hier liegt Deutschland noch immer hinter seinen Zielen zurück. (...) Da andere Wege nicht ausreichend funktioniert haben, bleibt jetzt nur noch die allgemeine Impfpflicht als Mittel."

"Stuttgarter Zeitung": "Die Politik muss die ruhigere Zeit nutzen, um die digitale Infrastruktur im Gesundheits-wesen auszubauen. Das gilt auch für die personelle und qualitative Besetzung der Gesundheitsämter. Es wird eine neue Normalität einkehren. Aber sie wird anders sein als die Zeit vor der Pandemie."

"Rhein-Zeitung" (Koblenz): "Nicht zu unterschätzen ist auch der Vorteil, dass mit dem Wegfall der Maßnahmen eine Bundeseinheitlichkeit entsteht, die in dieser Krise fast nie vorhanden war. Zu wissen, was in welchem Bundesland gerade für wen noch gilt, ist nahezu unmöglich. Die meisten haben es längst aufgegeben und halten sich nur noch an das Ungefähre."

"Reutlinger-Generalanzeiger": "Die Beschränkungen haben Schlimmeres verhindert. Mit der Möglichkeit zu impfen, der Omikron-Variante und der wärmeren Jahreszeit verliert Corona nun viel von seinem Schrecken. Es ist deshalb folgerichtig, dass auch Deutschland die meisten Beschränkungen nach und nach aufhebt."

"OM-Mediengruppe" (Vechta/Cloppenburg): "Es kehrt wieder ein großes Maß an Normalität in das Land zurück. Ob die Politiker die Lockerungen aus echter Überzeugung beschlossen haben oder auf Druck der Bürger (...) oder ob es das Ergebnis der Lockerungen (...) in den Nachbarländern ist - egal, letztlich zählt nur das Ergebnis. Fakt ist auf jeden Fall, dass es unter Bund und Ländern trotz der ständigen von Gesundheitsminister Lauterbach heraufbeschworenen Schreckensszenarien längst keine Einigkeit mehr in der Coronapolitik gibt."