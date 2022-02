Schrittweise, aber weitgehend: Bund und Länder haben sich auf Lockerungen der Corona-Regeln verständigt. Damit wäre ja alles geklärt. Oder?

Gewissheiten sind in einer Pandemie rar, doch so viel ist sicher: Die Infektionszahlen in Deutschland sind zwar immer noch hoch, doch politisch stehen die Zeichen jetzt klar auf Entspannung. Bund und Länder haben am Mittwoch einen Stufenplan festgezurrt, der nach monatelangen Beschränkungen weitgehende Lockerungen in greifbare Nähe rückt (welche, lesen Sie hier).

Damit wäre ja alles geklärt. Oder?

So deutlich das Signal der Entspannung ist, so unklar ist auch, wie es nach dem Ende der meisten Maßnahmen weitergehen soll – und der sogenannte "Freedom Day" die nun um sich greifende Euphorie auch verdient. Die drei offenen Fragen zur großen Freiheit.

1. Was passiert nach dem 19. März?

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, als die Bundesregierung zur Schau stellte, wie kompliziert es aussehen kann, sich locker zu machen: Anfang März 2021 einigten sich Bund und Länder auf "Öffnungsperspektiven in fünf Schritten", zusammengestaucht auf eine DIN-A4-Seite. Der Spott für die detailverliebten und folglich unübersichtlichen Pläne ließ nicht lange auf sich warten.

Nun, ein Jahr später, präsentiert die Runde ein deutlich eingängigeres Schaubild der geplanten Öffnungsschritte. Kein Wunder: Innerhalb der nächsten vier Wochen sollen die meisten Maßnahmen nach und nach fallen. Nach dem 19. März, also mit dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes, sollen nur noch "Basisschutzmaßnahmen" gelten.

In dem Beschlusspapier (das Sie hier nachlesen können) werden zum Beispiel die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen sowie Bussen und Bahnen, das Abstandsgebot, allgemeine Hygienevorgaben und die Möglichkeit für "Testerfordernisse in bestimmten Bereichen" genannt. Berlins Erste Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach bei der Präsentation der Gipfel-Ergebnisse von einem "Sanikasten im Kofferraum", den die Länder im Notfall anwenden könnten.

Urlaub und Omikron Europa: Diese beliebten Reiseländer lockern ihre Corona-Regeln 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Schweden

In der Nacht zum 9. Februar wurden die allermeisten Corona-Maßnahmen aufgehoben - und viele Menschen feierten das ausgiebig. Vor manchen Clubs bildeten sich um Mitternacht lange Warteschlangen.

Auch alle Beschränkungen für Restaurants und Kneipen fielen weg, ebenso Teilnehmergrenzen für Zusammenkünfte. Urlauber aus dem Europäischen Wirtschaftsraum brauchen nun bei der Einreise auch keinen Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Corona-Tests. Mehr

Für diesen "Sanikasten" muss der Bundestag allerdings noch die rechtliche Grundlage schaffen. Dem Parlament bleibt bis zum 19. März dafür Zeit – dann laufen die rechtlichen Voraussetzungen für die aktuell geltenden Maßnahmen aus und die Länder können nicht mehr darauf zurückgreifen.

Die Bundesregierung wolle diese zügig und einvernehmlich auf den Weg bringen, versprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Doch schon kurz nach dem Bund-Länder-Gipfel deuteten sich Konflikte an. "Denkbar ist für uns, Regelungen zu treffen, die eine Verlängerung der Maskenpflicht erlauben", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Weitere Maßnahmen nannte er nicht. Eine Maskenpflicht, aber mehr nicht?

Dass die Liberalen lieber früher als später zur (Fast-)Normalität zurückkehren wollen, machte Bundesjustizminister Marco Buschmann schon im Oktober 2021 deutlich, als er den sogenannten "Freedom Day" für den Frühjahrsanfang ausrief. "Alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022", sagte Buschmann.

Scholz versuchte am Mittwoch die um sich greifende "Freedom Day"-Euphorie zu drosseln. "Wir dürfen nicht unvorsichtig werden", so der Kanzler, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Niemand wolle "eine Party feiern". Es werde jetzt geöffnet und einen Basisschutz geben, für den die Ampel-Regierung die gesetzlichen Grundlagen vorbereite.

2. Wie hoch ist der Preis für den "Freedom Day"?

"Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das in den letzten Wochen konnten", sagte Scholz am Mittwoch. Dank der bisherigen Alltagsauflagen könne man zum Frühlingsanfang Stück für Stück einen großen Teil der Beschränkungen zurücknehmen.

Doch all die Lockerungen, die nun ins Werk gesetzt werden, könnten Wind und nichts sein – wenn "eine Überlastung des Gesundheitssystems droht" und sich das Infektionsgeschehen nach dem 20. März "deutlich verschlechtern" sollte, wie es im Beschlusspapier heißt. Dann könnte es erneute Maßnahmen geben. Wann diese Voraussetzungen erfüllt wären, ist aber nicht näher definiert.

Vieles spricht dafür, dass der Scheitelpunkt der Omikron-Welle erreicht ist und sich das Infektionsgeschehen – auch mit Blick auf den Frühling – weiter entspannen wird. Doch infizierten sich am Mittwoch, am Tag des Öffnungsgipfels, in Deutschland noch fast 220.000 Menschen mit Corona, 247 starben daran. Am heutigen Donnerstag wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) fast 236.000 Neuinfektionen und 261 Verstorbene gemeldet. Ist das also der Preis, der für weitgehende Lockerungen gezahlt werden kann?

Und wann ist das Gesundheitssystem "überlastet"? Die aktuelle Lage auf den Intensivstationen könnte sogar besser zu sein, als die offiziellen Zahlen vermuten lassen, doch sei laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) erst in einigen Wochen mit einer deutlichen Reduktion der Belegungszahlen zu rechnen. Die Lage ist also noch angespannt. Zumal mögliche Herausforderungen durch Long-Covid-Patienten nicht absehbar sind.

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die Frage stellen, ob der Begriff "Freedom Day" zutreffend ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) meint: nein. "Ich benutze diesen Begriff überhaupt nicht und finde auch nicht, dass er angemessen ist", sagte er am Mittwochabend in der ARD-Sendung "maischberger. die woche". Auch künftig gebe es noch immer Personen, die das Coronavirus gefährde – etwa ältere Menschen, bei denen die Impfungen nicht so gut wirkten. "Für diese Menschen wird es nie eine wirklich volle Freiheit geben."

3. Wann kommt die (Teil-)Impfpflicht?

Wie lange die Freude über die zurückgewonnene Freiheit währen wird, kommt nicht nur aus Sicht von Bund und Ländern auf den Impffortschritt in Deutschland an – denn der nächste Herbst wird kommen, womöglich auch die nächste Virusvariante.

Kanzler Scholz warb erneut eindringlich für mehr Impfungen und die geplante allgemeine Corona-Impfpflicht. "Die Impfpflicht ist notwendig für den nächsten Herbst und Winter", sagte er. Deshalb bleibe es richtig, die Gesetzgebung für eine allgemeine Impfpflicht vorzubereiten. "Sie wird genau dann notwendig sein, wenn das Wetter wieder kälter wird."

Doch zuletzt war der Gesetzgebungsprozess im Bundestag ins Stocken geraten. Mittlerweile liegen mehrere Anträge auf dem Tisch, doch mögliche Mehrheiten sind gerade ebenso wenig abzusehen wie der Zeitplan für eine Umsetzung. Scholz appellierte daher zu einem überparteilichen Unterhaken. Es gehe um die Sache, nicht darum, wie es parteipolitisch aussehe.

Zumindest bei der Teilimpfpflicht stellen sich vor allem unionsgeführte Länder quer. Bund und Länder haben sich zwar auf die grundsätzliche Umsetzung der umstrittenen Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen verständigt, konkrete Details dazu lässt der finale Beschlusstext aber offen. Stattdessen heißt es: "Mit dem Ziel, dabei auch die Versorgung in den betroffenen Einrichtungen weiterhin flächendeckend sicherzustellen befinden sich die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister des Bundes und der Länder in einem intensiven Abstimmungsprozess."

Das sorgt vor allem in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt für Fragezeichen und Verstimmungen. In Protokollerklärungen äußerten sie erneut Vorbehalte gegen die Umsetzung, monierten etwa "zahlreiche offene Fragen". Die (Teil-)Impfpflicht, die ab dem 15. März gelten soll, bleibt also ein Streitthema.

Dabei bleiben noch weitere Fragen offen: Ist Deutschland bereit für mehr Eigenverantwortung? Könnten die Lockerungen als Freibrief verstanden werden und den Beginn von "Öffnungsorgien" markieren, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einst befürchtete? War's das (wirklich) mit Corona?

Die eigentliche Arbeit geht jetzt erst los.