Sehen Sie im Video: Bayerns Ministerpräsident Söder kritisiert geplante Corona-Lockerungen in Thüringen.





Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagt am 26. Mai 2020 in Hinblick auf eine Lockerung von Corona-Maßnahmen: "Wer glaubt, Corona verschwindet langsam, ist im besten Falle naiv. Die Fälle in Hessen oder auch in Niedersachsen zeigen, wie schnell Corona geradezu explodieren kann. Deswegen lehnen wir auch einen Paradigmenwechsel, wie er in Thüringen andiskutiert wurde, grundlegend ab. Wir halten es für ein fatales Signal und werden wir auch nicht unterstützen. Nachdem gestern Abend schon ein Zurückrudern begann und ich glaube auch heute im dortigen Kabinett vieles wieder angepasst wird, kann ich nur sagen: Ein solches Vorgehen, wie es gedacht war, wäre für Deutschland ein absoluter Rückschritt und gefährlich gewesen." ALEXANDER KAIN, STELLVERTRETENDER CHEFREDAKTEUR PASSAUER NEUE PRESSE "Haben Sie sinngemäß gesagt: Wenn Thüringen sich zurückzieht von der Hilfe für die Kommunen, würde Bayern den thüringischen Landkreisen helfen?" MARKUS SÖDER (CSU), MINISTERPRÄSIDENT BAYERN "Nein, wir würden dann den Kontakt aufnehmen und partnerschaftlich miteinander reden. Wir können es ja nicht anders machen, weil wir dann an der Stelle herausgefordert sind. Also wenn zum Beispiel Landkreis Sonneberg, vom Land Thüringen alleingelassen würde, dann stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Aber wir können natürlich jetzt nicht die Aufgabe des Landes Thüringen übernehmen. Aber wir werden dann mit mehr Personal versuchen, in Kontakt dort auch zu helfen, dass es für beide Seiten grenzüberschreitend vernünftig wird - als Angebot." ALEXANDER KAIN, STELLVERTRETENDER CHEFREDAKTEUR PASSAUER NEUE PRESSE "Ist das ein gezielter Affront jetzt?" MARKUS SÖDER (CSU), MINISTERPRÄSIDENT BAYERN "Das Gegenteil wäre der Fall. Das wäre gezielte Hilfe. Denn mein Eindruck war... ich glaube aber, dass Thüringen sehr zurückrudert. Ich glaube, dass die Idee von Herrn Ramelow nicht kommen wird."