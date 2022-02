In der Corona-Pandemie können die Menschen in Deutschland demnächst wieder mit etwas mehr Freiheit rechnen: Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Bundesrat angekündigt, eine erste Regelerleichterung ins Visier zu nehmen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will beim nächsten Treffen mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer am Mittwoch einen ersten Öffnungsschritt in der Corona-Pandemie angehen. "Die wissenschaftlichen Prognosen zeigen uns, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht ist", sagte Scholz am Freitag in einer Ansprache vor dem Bundesrat. "Das erlaubt uns, beim Bund-Länder Treffen in der nächsten Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen."

Details nannte der SPD-Politiker nicht. Scholz betonte aber, man werde sich bei den Lockerungen wie bisher von wissenschaftlichen Expertisen leiten lassen. "Denn wir wollen unseren Erfolg jetzt nicht aufs Spiel setzen."

Die Bundesregierung hatte es abgelehnt, bereits vor den Bund-Länder-Beratungen am 16. Februar einen Lockerungsplan auszuarbeiten. Dies will Scholz nun offenbar angehen. Details nannte er aber am Freitag vor dem Bundesrat nicht.

Nach Überzeugung des Bundeskanzlers hat sich der Föderalismus in der Corona-Pandemie bewährt. Die vielen und häufig sehr eiligen Gesetze seien nicht immer einfach zu bewältigen zu gewesen, aber: "Im Ergebnis hat sich unsere föderale Ordnung in der Pandemie bewährt."